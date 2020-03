Oljefondet vil ha bedre tall

Norges Bank Investment Management, forvalter av Oljefondet, har analysert 2.296 selskapers rapportering knyttet til NBIMs syv forventningsdokumenter innen blant annet barns rettigheter, klima og vannforvaltning.

Nytt i NBIMs sjette rapport om ansvarlig forvaltning, sluppet tirsdag, er en etterlysning om bedre tall fra selskapene, slik at det blir lettere å vurdere eksponeringen mot risiko knyttet til bærekraft.

– Er det et skift fra NBIM-forventninger om selskapsrapportering til forventninger om endret praksis?



– Når vi måler selskapenes rapportering, ser vi også på hvordan selskapenes praksis faktisk er. Vi ser ikke bare på rapporteringen som sådan, sier Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap i NBIM.

– Det er de samme temaene vi har vært opptatt av, men forventningene må endre seg i en verden i endring. Og derfor har vi oppdatert dem.



Bedre CO2-rapportering

– Hvilke tall må bli bedre?



– Det må blant annet bli bedre tall på CO2-utslipp. Det må bli mer disaggregerte tall for CO2-utslipp, sier Smith Ihenacho, som ønsker at selskapene legger frem såkalte ramme 1-, ramme 2- og ramme 3-data der det er relevant.

– Når det gjelder vannforvaltning, vil vi ha bedre tall på hva selskapene konsumerer av vann, og også hva de slipper ut av vann. Når det gjelder menneskerettigheter, jobber vi med å finne hva slags tall vi ønsker å ha. Det er ikke alt som kan bli representert ved tall, men vi mener fortsatt det er mange indikatorer på de ulike områdene vi har forventningsdokumenter hvor vi kan få bedre informasjon.

Jeg tror vår prinsipielle holdning om å jobbe forebyggende og ikke kaste oss så mye over enkeltsaker har vært positivt mottatt Carine Smith Ihenacho

– Fungerer finansmarkedene bedre eller dårligere enn før?



– Bedre eller dårligere i forhold til hva? Vi ser hvordan de forholder seg til forsvarlig forvaltningsvirksomhet, og ser en bedring i mange selskaper gjennom rapporteringen. Men det vi også ser er at det er en lang vei å gå.

– Hvilket gjennomslag har NBIMs prinsipper blant andre investorer?



– Vi er prinsipielle i vår tilnærming, veldig åpne i hvordan vi jobber og publiserer forventningene våre. Det gjør at andre investorer vet hvordan vi jobber, hvordan vi prioriterer. Det tror jeg de har sett nærmere på, sier Smith Ihenacho.

– Jeg tror vår prinsipielle holdning om å jobbe forebyggende og ikke kaste oss så mye over enkeltsaker har vært positivt mottatt, kanskje ikke bare blant investorene, men også blant selskapene.

Hvitvasking i banker

NBIM er i dialog med 14 banker som «på grunn av sine produkter og tjenester kan bli misbrukt til hvitvasking».

– Er hvitvasking fortsatt et større problem enn grønnvasking?



– Det er vanskelig å komme med klare svar om sammenligninger, men det vi har sett, er at hvitvasking har vært et stort problem. Derfor har jeg også sett viktigheten av å jobbe med selskapene for å sikre forebyggende tiltak.

– Hva skal til for at hvitvasking skal slå ut i risikobaserte nedsalg i banksektoren?



– Når det gjelder risikobasert nedsalg, er det jo en grense på størrelsen i selskapene vi selger oss ut av. Der vil mange av bankene ligge over grensen med det verktøyet vi bruker.

– Too big to sell?



– I hvert fall ligger de over grensen for risikobaserte nedsalg, fastslår Smith Ihenacho.