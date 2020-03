Tror på god rekruttering til olje og gass

– Kan fornybar energi erstatte olje og gass raskt nok?

– Det vil være behov for olje og gass i mange tiår fremover, sier Knut Thorvaldsen, konstituert adm. direktør i Norsk olje og gass.

– Det internasjonale energibyrået viser også til det: Selv i de scenariene som er lagt opp for å ivareta målsetningene relatert til klima, vil det være behov for olje og gass. Men på sikt blir det mindre olje og gass og mer fornybar.

Jeg tror folk ser, og ungdommen ser, at det i denne bransjen er store muligheter, og at det vil være behov for folk fremover Knut Thorvaldsen, Norsk olje og gass

Produksjonen av norsk olje og gass er renere enn ellers i verden, understreker Thorvaldsen.

– Den oljen og gassen markedet har behov for, den vil bli levert. Da er det bedre at den leveres fra et område som produserer den renest mulig, sier han.

– Ved å levere gass til Europa kan vi for det andre erstatte kull, som gir vesentlig mer utslipp.

En sterk olje- og gassbransje er også viktig for utbygging av havvind og teknologiutvikling innen blant annet karbonfangst og -lagring, mener Thorvaldsen.

– Hvor lang tid tar det før man har gode løsninger for karbonfangst og -lagring?



– Det er nært forestående. Teknologien er allerede moden, og får vi en investeringsbeslutning på det norske fullskalaprosjektet snart, så kan dette settes i gang.

Havvinden kommer

– Vil Norsk olje og gass etter hvert skifte navn til Norsk olje og gass og havvind?

– Det får vi ta etter hvert. Vi har tatt inn i Norsk olje og gass' ansvarsområde både havvind og fremtidig utnyttelse av mineraler på havbunnen, så det får bli en kontinuerlig diskusjon fremover hva som er det mest hensiktsmessige navnet, sier Thorvaldsen.

– Vi er stolt av norsk olje- og gassvirksomhet, og lever godt med det navnet vi har nå.



– Risikerer dere å legge for lite vekt på den fossile industriens interesser?



– Vi jobber hardt for gode rammebetingelser for olje- og gassvirksomheten, og har fullt fokus på det.

Thorvaldsen ble konstituert adm. direktør etter at Karl Eirik Schjøtt-Pedersen gikk av like etter nyttår.

– Er du selv kandidat til å overta ledervervet på permanent basis?



– Når det gjelder ledervervet, vil jeg overlate til styrets leder å svare på spørsmål om det. Jeg er bedt av styret om å fungere som adm. direktør i en mellomperiode. Jeg er alltid opptatt av å gjøre en best mulig jobb i den jobben jeg til enhver tid har, og det er det jeg gjør nå.

Gule vester eller ungdommen?

– Et par spørsmål som Schjøtt-Pedersen fikk under tilsvarende arrangement i fjor: Hvem har du mest sympati med, De gule vestene i Frankrike som demonstrerer for lavere bensinavgifter, eller ungdommen som streiker for klimaet?



– Jeg tror vi skal ta innover oss og lytte til alle protester, og ha en god dialog og samarbeide og finne løsninger på tvers, sier Thorvaldsen.

– Det er gjerne lettest å ha mer sympati for dem som argumenterer for mindre utslipp enn for dem som ønsker lavere bensinpriser. Det kan jeg godt forstå. Men jeg tror det er viktig at vi som er ledere i næringslivet faktisk evner å lytte til folk.



– Frykter du for rekrutteringen til bransjen?



– Det vil være behov for olje og gass veldig lenge. Det er en langsiktig industri, der det vil trenges tusenvis av folk. Om folk søker seg til linjene som er relevante for olje og gass, er følsomt for om det er oppgang eller nedgang, sier Thorvaldsen.

– Jeg tror folk ser, og ungdommen ser, at det i denne bransjen er store muligheter, og at det vil være behov for mye folk fremover. Jeg er optimist med hensyn til å ivareta det kompetansebehovet vi faktisk har.