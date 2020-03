DN sender ut permitteringsvarsel - eierne kutter 70 mill

NHST Media Group, som blant annet eier Dagens Næringsliv, vedtar kostnadskutt på rundt 70 millioner kroner, melder selskapet i en pressemelding onsdag.

Kuttene kommer som følge av negative effekter rundt viruskrisen, samt oljeprisfall. Selskapet opplyser om at lesertallene er høye, men at det er en drastisk reduksjon reklame- og konferanseinntektene.

- Vi har ikke noe valg. Vi må iverksette ekstraordinære tiltak for å sikre at konsernet kommer gjennom denne krisen på best mulig måte, sier Hege Yli Melhus Ask, konsernsjef i NHST Media Group.

Kuttene vil omfatte ansettelsesstopp, midlertidige lønnsreduksjoner, permitteringer og lavere administrative kostnader. Ledelsen og over 100 medarbeidere har gått med på et lønnskutt tilsvarende 10 prosent, fra 1. april til 30. juni.

Dagens Næringsliv sender onsdag ut hel eller delvis permitteringsvarsel av 19 medarbeidere innen administrasjon og reklame.

På samme tid kan NTB melde om at mediene trenger en krisepakke tilsvarene 1 milliard kroner for å overleve coronakrisen. De har bedt kulturministeren om tiltakspakken.

600 millioner kroner skal gå til å dekke bortfallet av annonseinntekter, 100 millioner kroner til ekstra mediestøtte som favner bredere enn dagens produksjonstilskudd, og 300 millioner kroner i midlertidig fritak for arbeidsgiveravgiften de neste fire månedene, mener MBL.

– Trafikktallene og behovet for journalistikk har aldri vært så stort som nå, og paradoksalt nok sammenfaller dette med en dramatisk nedgang i annonseringen, sier direktør Randi S. Øgrey i MBL.