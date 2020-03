Kraftig fall i globale oppkjøp og fusjoner

Aktiviteten i fusjoner og oppkjøp falt med 28 prosent i første kvartal i år. Nivået er det laveste siden 2016. Grunnen til nedgangen for bedrifter og forhandlere er viruskrisen som har spredt seg globalt, melder Reuters.

I USA er den såkalte avtale-aktiviteten halvert og endte på 252 milliarder dollar de første tre månedene, sammenlignet med nivået for ett år siden. Det trekker volumet globalt ned til 698 milliarder dollar fra 964 milliarder dollar i 2019. Tallene er produsert av Refinitiv-data.

Volumet i Asia falt noe mindre med sine 17 prosent fra året før til 142,9 milliarder dollar.

Europa er i andre enden av skalaen og forhandlingsvolumet er mer enn doblet til 232 milliarder dollar. Det skyldes flere gigantavtaler som ble inngått rett før pandemien slo til for fullt.

- Vi har sett at antall avtaler som er kunngjort globalt har gått ned 43 prosent de siste to ukene, sier Patrick Ramsey, sjef i Bank of America's globale M & A-divisjon. Ramsey forventer at den negative utviklingen fortsetter inn i andre kvartal.

- Når vi kommer oss gjennom dette vil vi se et stort oppsving i aktivitet. Hvor stor oppgangen blir vil avhenge av de økonomiske utsiktene og bedring i aksjemarkedet, sier Ramsey.