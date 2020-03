Boligmarkedet slår tilbake

- Aktiviteten har vært over forventning forholdene tatt i betraktning, og vi så en positiv endring mot slutten av forrige uke og inn i denne uken, sier Terje Buraas, leder i DNB Eiendom.

Boligmarkedet har vært coronasmittet, men effekten har ikke vært like negativ som mange kanskje skulle trodd. Tallene DNB Eiendom har hentet inn den siste uken har vært oppløftende og pilene peker i riktig retning ifølge Buraas.

- Sammenlignet med samme helg i 2019 hadde vi 11 prosent flere visninger, 17 prosent færre salg og 37 prosent færre befaringer. Det er sterke tall med tanke på situasjonen vi er i for øyeblikket, sier Buraas.

Eiendomssjefen påpeker noen viktige nøkkeltall som har vært viktige:

- Megleraktiviteten med befaringer, visninger og salg har tatt seg opp igjen.

- Omsetningshastigheten holder seg stabil.

- Boligene selges til rundt prisantydning og som regel til normale priser.

Buraas påpeker at det for tidlig å friskmelde boligmarkedet, men at det er godt å se at markedet tar seg noenlunde opp igjen. Denne uken (lørdag til fredag) er det planlagt 900 visninger mot 945 i 2019.