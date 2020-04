Stopp for Corona-øl

Mexicos Grupo Modelo meldte torsdag at det vil stoppe å brygge Corona-øl på midlertidig basis, samt andre merker som eksporteres til 180 land, melder Reuters. Grunnen er at forretningsvirksomheten er erklært ikke-essensiell under en regjeringsordre som har som mål å dempe spredningen av virus.

Den meksikanske regjeringen erklærte denne uken en helsetilstand og beordret suspensjon av ikke-essensielle aktiviteter.

Drikkeselskapet sa i en uttalelse at suspensjonen vil gjelde fra søndag og at selskapet allerede er i ferd med å skalere ned produksjonen.