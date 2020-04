Det går for tregt i USA

Den amerikanske regjeringen med president Donald Trump i spissen har pøst billioner av dollar inn den amerikanske økonomien for å prøve og komme i bukt med viruskrisen. Problemet er bare at det ikke hjelper å opptre som økonomiske sykepleiere når systemet rundt ikke fungerer.

USA har gammel infrastruktur, spesielt innenfor det teknologiske feltet, og det er spesielt dette som hindrer å få midlene fra hvelvet i sentralbanken ut til bedrifter og innbyggere. I tillegg sliter statene med å behandle et hav av arbeidsledighetskrav, med den samme utdaterte teknologien som i store deler av økonomisektoren. Det melder Reuters.

Store selskaper sliter med å tolke detaljene i tiltakspakkene og lovnader om lån, mens millioner av de små bedriftene er desperate etter penger. Flere banker mangler på samme tid de rette papirene til korrekte utlånsprogram.

Federal Reserve var kjapt ute med å implementere tiltakene i det finansielle systemet, men har fortsatt ikke fullført et lovet "Main Street"-program der et sikkerhetsnett for kreditt skal være på plass.

Oppå det hele har flere virksomheter gått ut og hevdet at den opprinnelige tiltakspakken på 2,3 billioner dollar er langt fra nok til å redde det amerikanske næringslivet.

Gregory Daco, sjef og økonom ved Oxford Economics mener at for hver dag som går uten offentlige midler til innbyggerne er det en unødvendig smell for både bedrifter og husholdninger.