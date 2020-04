Storbritannia donerer 200 mill. pund

Storbritannia har donert 200 millioner pund til blant annet Verdens Helseorganisasjon (WHO), og en rekke andre veldedige helseorganisasjoner, for å bidra til å hindre spredning av coronaviruset. Unionen ønsker å unngå en ny bølge av spredning og pengene skal i stor grad benyttes i utviklingsland.

130 millioner pund går til ulike avdelinger i FN, derav 65 millioner pund til WHO. 50 millioner pund går til Røde Kors for å hjelpe til i krigsherjede områder, samt 20 millioner pund til mindre hjelpeorganisasjoner.

- Mens våre strålende leger og sykepleiere kjemper mot viruset her hjemme, bruker vi britisk ekspertise og finansiering over hele verden for å forhindre at en annen dødelig bølge når Storbritannia, sa Anne-Marie Trevelyan, bistandsminister i Storbritannia, til Reuters.

- Coronaviruset respekterer ikke landegrenser, så vår evne til å beskytte den britiske offentligheten vil bare være effektiv hvis vi også styrker helsevesenet i sårbare utviklingsland, uttalte Trevelyan.

Mer enn 1,6 millioner mennesker er rapportert å ha blitt smittet globalt, og dødsfallene nærmer seg 110.000 mennesker.