10 stater i USA vil gjenåpne

USAs president Donald Trump uttalte nylig at enhver beslutning om å gjenåpne økonomien var opp til han og at Det Hvite Hus utarbeider egne planer for gjenåpning som skal kunngjøres snart.

Det råder følger ikke de ti statene som har separate planer for å gjenåpne virksomheter. Statene det gjelder er New York, New Jersey, Connecticut, Delaware, Pennsylvania, Rhode Island, Massachusetts, California, Oregon og Washington.

Grunnloven i USA gir statlige myndigheter makt til å regulere offentlig velferd.

De ti statene stod for 38.3 prosent av den totale økonomiske produksjonen i USA i fjerde kvartal i fjor. Det understreker hvor avhengig landet er av de mest folkerike statene.

Samtlige 50 stater genererte 21,4 billioner dollar i total økonomisk produksjon i 2019.