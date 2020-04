Elkem, som er en av verdens ledende produsent av silisiumrelaterte materialer, har innkalt til generalforsamling fredag 8. mai. I innkallelsen foreslår styret et utbytte på 0,60 kroner per aksje for regnskapsåret 2019.

Det foreslåtte utbytte utgjør tilbakebetaling av av tidligere innbetalt kapital.

Styret foreslår at aksjen vil bli notert rett til utbytte fra og med 11. mai.