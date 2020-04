Spania vil opprette enormt krisefond

Spania er det landet som er nest hardest rammet av viruskrisen, kun "slått" av Italia.

Mandag rapporterte avisen El Pais, som siterer et internt dokument, at den spanske regjeringen vil foreslå å opprette et krisefond på 1,5 billioner euro for å hjelpe landene som er hardest rammet av pandemien. Det melder Reuters.

Spanias statsminister Pedro Sanchez planlegger å fremme et formelt forslag til sine EU-kolleger under et toppmøte torsdag, opplyser avisen.

Fonden som foreslås skal finansieres med evigvarende gjeld innenfor EU-regionen og eventuelle overføringer til ulike land skal sees på som overføringer og ikke gjeld.