Russland vil ta opp så mye innenlands gjeld som mulig

Konstantin Vyshkovsky, leder for gjeldsavdelingen i finansdepartementet, uttalte til Reuters mandag at Russland planlegger å ta opp så mye innenlands gjeld som mulig, for å finansiere budsjettet.

Finansdepartementet i Russland har allerede satt til side rundt 2,8 prosent av BNP, tilsvarende 3 billioner rubler (40 mrd. dollar), for å kunne sette inn tiltak mot viruskrisen.

De 2,8 prosentene er en blanding av kontanter, skattelettelser og andre finansverktøy.

Russlands gjeldstak ble i mars økt til 12,98 billioner rubler i OFZ-obligasjoner.

Nå er planen å skaffe ytterligere 2,3 billioner rubler i samme type obligasjoner, sa Vyshkovsky til Reuters.

- Hvis vi må øke budsjettet vil vi prøve å oppfylle dette behovet så langt som markedet tillater det. Det bør uansett drives av markedes etterspørsel, fortsatte Vyshkovsky.

Vyshkovsky sa at det nye gjeldstaket gir fleksibilitet til å "reagere raskt" på negative faktorer om de oppstår.