Breton: EU trenger 1,6 billioner euro til gjenoppbygging

- En økonomisk støttepakke for å bygge opp igjen EUs økonomi etter viruskrisen kan beløpe seg til 1,6 billioner euro, sa EUs industrisjef Thierry Breton tirsdag, melder Reuters.

Europakommisæren for indre marked og tjenester fortalte den franske TV-stasjonen BFM TV at han jobber med tett med økonomikommissæren Paolo Gentiloni om hvordan en eventuell pakke kan utformes.

- Beløpet vil utgjøre rundt 10 prosent av EUs BNP, sa Breton.

Det er fortsatt uenighet blant medlemslandene om hvordan en eventuell finansieringsordning skal utformes. Torsdag møtes de nasjonale lederne til et videomøte der det forventes at de utsetter den endelige beslutningen om fellesfinansiering.

Breton sa også at det var nødvendig med en "Marshall-plan" for å hjelpe den europeiske reiselivsnæringen, med henvisning til det amerikanske hjelpeprogrammet som ble lansert for å hjelpe Europa etter andre verdenskrig.