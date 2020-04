Barnier: Storbritannia klarer ikke å bevege seg

- Klokken tikker stadig raskere om en endelig avklaring om det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU. Likevel klarer ikke Storbritannia å bevege seg til tross for at de selv har satt en stram tidsplan, sa Michael Barnier, EUs sjef for Brexit-forhandlingene fredag, melder Reuters.

Barnier mener Storbritannia må ta raskere beslutninger.

- Storbritannia har innført en meget streng tidsplan og det er viktig at de følger opp raskt i en så viktig forhandling, sa Barnier på en nyhetskonferanse etter en ukes samtaler mellom Brüssel og London.

- De kan ikke sette veldig korte frister og samtidig ikke bevege seg. Visse temaer er viktige og tidssensitive for EU, fortsatte han.

Storbritannia har en frist i juni for å forlenge overgangsperioden.