Markant BNP-fall i Italia

Italia er det landet, som sammen med Spania, er hardest rammet av pandemien. Det gir negative utslag i bruttonasjonalproduktet.

I første kvartal gikk Italias BNP ned med 4,7 prosent, mens nedgangen på årsbasis endte på 4,8 prosent, melder TDN Direkt.

Det er godt over snittet for hele eurosonen som rapportere om en nedgang på 3,8 prosent for første kvartal.

På forhånd var det ventet en nedgang på 5,0 prosent for kvartalet og 5,1 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro, melder TDN Direkt.