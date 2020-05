Storbritannias økonomi i knestående

Storbritannias økonomi er for alvor under press og tirsdag formiddag passerte landet Italia i antall coronadødsfall med over 30.000 døde. Den krevende situasjonen gjør at økonomien er på vei mot en nedgang på 7 prosent viste en forretningsundersøkelse tirsdag, melder Reuters.

Flere sektorer i Storbritannia sliter og IHS Markit sa at innkjøpsstyringsindeksen (PMI) for servicesektoren falt til det laveste nivået siden målingen startet i 1996. Den falt til 13,4 poeng i april mot 34,5 i mars.

Negative analyser

De negative anslagene gjør at IHS Markit mener Storbritannia styrer mot den største nedgangen i "manns minne".

- Vi forventer at den faktiske nedgangen i BNP kan bli enda større enn anslaget på 7 prosent, sa IHS Markit-økonom Tim Moore.

Howard Archer, økonom for prognoseselskapet EY ITEM Club, sa til Reuters at han regnet med at BNP ville falle med rundt 13 prosent i andre kvartal, forutsatt en viss oppheving av begrensningene.

Budsjettprognoser for regjeringen forrige måned tegnet et scenario der økonomien vil kunne rase 35 prosent i løpet av april, mai og juni. I tillegg antydet scenarioet at produksjonen kan falle til det laveste nivået på 300 år.