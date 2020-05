Halvparten av spisestedene åpner igjen

NHO Reiseliv har gjort en medlemsundersøkelse med 674 reiselivsbedrifter. Den viser at flere og flere av de begynner å åpne igjen, ifølge en pressemelding fra NHO torsdag.

Undersøkelsen viser at 1 av 2 serveringssteder, 4 av 10 hoteller og 6 av 10 campingplasser har åpent eller kommer til å åpne igjen – med noe redusert bemanning.

NHO Reiseliv har, etter bestilling fra norske myndigheter, utarbeidet en bransjeveileder for smittevern.

─ En slik veileder vil hjelpe bedriftene å følge smittevernrådene fra myndighetene, og sikre at gjester kan føle seg trygge på å gå ut og spise. Med en god veileder på plass kan bedriftene få aktiviteten opp igjen, innenfor de rammene som myndighetene sier er trygt og forsvarlig, som for eksempel ved å legge til rette for distanse mellom gjestene, sier Kristin Krohn Devold, adm. direktør i NHO Reiseliv.

Restaurantbransjen er spesielt hardt rammet og til tross for at enkelte nå åpner opp igjen, så har 4 av 10 bedrifter fortsatt planer for oppsigelser. I tillegg mener 6 av 10 at det er en reell risiko for at bedriften går konkurs.