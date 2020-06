NHO trygg på at formuesskattekutt videreføres

Regjeringen foreslo fredag å øke rabatten i verdsettelsen av næringskapital, svarende til et kutt i formuesskatten i arbeidende kapital på 1,3 milliarder kroner.

Jeg vil gjerne se den regjeringen som kutter dette Ole Erik Almlid

– Ser du på kuttet i formuesskatt på arbeidende kapital som først og fremst nødhjelp eller som et langsiktig, vekstfremmende tiltak?

– Jeg er opptatt av det spørsmålet, for vi har i lang tid jobbet for å kutte i hele skatten på arbeidende kapital. Det var viktig før coronakrisen. Det er enda viktigere nå. Og det er viktig på lang sikt, sier Ole Erik Almlid, adm. direktør i NHO.

– Frykter du at kuttet tvert imot blir redusert etter neste valg?



– Nei. Det som kuttes nå, kommer til å bli normen, sier Almlid.

– Og det må kuttes mer. Jeg vil gjerne se den regjeringen som kutter dette. Det ville vært et veldig dårlig signal til norske bedrifter, spesielt når vi ser hvor mange av dem som mister jobben som jobber i privat sektor.

Ni av ti permitterte er i privat sektor, ifølge regjeringen. 61 prosent av dem som jobber i privat sektor gjør det på arbeidsplasser som har norske eiere og som dermed er eksponert mot formuesskatt, ifølge NHO. Andelen er høyere i distriktene.

Kutter i bemanningen

– Flere NHO-bedrifter sier de vil redusere bemanningen enn de som vil øke den. Hva forteller det deg?



– Det verste er foran oss, sier Almlid.

– I 2022 vil vi være på samme BNP-nivå som i 2019. Det betyr at vi vil ligge på en lavere bane. Det er svært usikkert hvordan nedkjølingen av internasjonal økonomi vil slå ut i Norge. Da snakker vi om norsk industri, olje og gass, og bygg og anlegg. Jeg tror ikke vi skal senke skuldrene.

– Har NHO blitt den fremste eksponenten for å bruke mer oljepenger nå?



– Vi har sagt at det er nødvendig å bruke mer penger nå. Det er det som skal til for å få sunne bedrifter gjennom, og får mer aktivitet, sier Almlid.

– Men: Vi har sagt at man ganske raskt, når det er forsvarlig, må gå tilbake, og da kanskje til og med bruke mindre offentlige penger på sikt. Offentlig sektor kan ese ut, eller offentlig sektor kan bruke mer penger når det er nødvendig. Vi mener det er riktig å bruke penger nå, men vil være de første til å si at når det begynner å rulle igjen, må markedene få virke.

Veldig redd for reiseliv

– Ser du langsiktige og varige effekter av krisen, eller er det mulig å unngå dem?



– Det er en viss fare for at frykt skaper risikoaversjon og at du reduserer investeringer fordi du er redd for oppblussing av covid-19 senere. Men det vil jeg se an litt. Jeg tror at vi er litt mer robuste, men det er klart at noen bedrifter vil gå konkurs, og varig konkurs, sier Almlid.

– Det vil ta lang tid før luftfarten er tilbake. Jeg er veldig redd for reiseliv på lang sikt. Bygg og anlegg er litt opp og ned, men kan merke det. Hvis vi ikke får gjort det vi skal gjøre med skatteregimet til olje og gass i Stortinget nå, er jeg redd for at flere bedrifter vil være varig ute av business i Norge. Det er jeg faktisk veldig redd for. Da kan kompetansen forsvinne ut av Norge forever.