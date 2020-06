Nel-sjef Jon André Løkke om hydrogenstrategien fra Tina Bru: – Relativt tannløs

– Hva synes du om regjeringens nye hydrogenstrategi?

– Det er gledelig at det kommer en strategi, for den har bransjen ventet lenge på. Strategien gir et godt utgangspunktet for videre satsing, men jeg må si at den er relativt tannløs. Den er stort sett en opplisting av initiativer som allerede er på plass, sier Jon André Løkke (50).

Mini-CV Navn: Jon André Løkke (50). Stilling: Adm. direktør i Nel. Bakgrunn: MBA fra Universitetet i Glasgow 1994. ABB 1999-2002. Rec Wafer 2002-2012. Adm. direktør i Norsk Titanium 2012-2015. Adm. direktør i Nel siden 2015. Aktuell: Regjeringen presenterte hydrogenstrategi onsdag.

Nel er et Oslo-basert, børsnotert selskap som lager og selger utstyr for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen fra fornybare energikilder.

95 prosent utenfor Norge

– Hva hadde du ønsket deg?

– Jeg skulle gjerne sett konkrete ambisjoner, eksempelvis hvor mange hurtigbåter eller lastebiler regjeringen ønsker seg på en bestemt dato, og for hvordan infrastrukturen skal bygges.

– Du ber vel litt for din egen, syke mor nå?

– Nei, det synes jeg ikke.

– Nel får 95 prosent av omsetningen sin fra kunder utenfor Norge. Som nordmann synes jeg det er synd at vi ikke utnytter mulighetene som ligger i hydrogenet. Vi har en rekke selskaper i Norge som kan utrolig mye om hydrogen. Det er ikke mangel på entusiasme i bransjen, og vi kunne brukt en helhetlig strategi til å utvikle en ny næring.

– Hadde vært veldig morsomt

– Norge er ganske langt fremme på elbil og ulike typer ladeteknologi, både på land og til sjøs. Er det ikke bedre å styrke Norge ytterligere som kraftnasjon i stedet for å satse på all mulig annen teknologi?

Toget er i ferd med å forlate stasjonen uten at Norge er med Jon André Løkke, Nel

– Vi tror det er lurt å gjøre begge deler. Batteri fungerer fint der er best, det vil si på korte distanser. Hydrogen fungerer bedre i industri og i tunge motorer til skip og lokomotiver. Det ene trenger ikke utelukke det andre.

– Til sammenligning har vi historisk hatt flere løsninger parallelt. Vi har ikke bare bensin, men også diesel. Det samme vil vi se med batteri og hydrogen.

– Hvor viktig for Nel er det at Norge fremstår som en foregangsnasjon på hydrogen?

– Det er ikke avgjørende for Nel, men det hadde vært veldig morsomt for bransjen og bra for Norge som nasjon.

– Hvordan påvirkes Nel av strategien?

– Ikke i særlig stor grad, annet enn at både vi og Norge går glipp av en stor mulighet. Toget er i ferd med å forlate stasjonen uten at Norge er med. Vi kan kanskje hive oss med en av de siste vognene og ta en ledende rolle innenfor hydrogenbruk i maritim sektor, men plassene på første klasse er allerede tatt.

Håper ministeren vil lytte

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide beskriver strategien som en tapt mulighet for Norge.

– Er du enig?

– Det kommer an på. Hvis dette er alt myndighetene har å by på, er det en tapt mulighet for Norge. Hvis olje- og energiminister Tina Bru oppfyller løftet om at strategien bare er en start, så er det positivt.

Løkke delte bord med ministeren da hydrogenstrategien ble diskutert på Hydrogenkonferansen 2020 i Oslo onsdag. Arrangør var bransjeorganisasjonen Norsk Hydrogenforum.

– Bru har sagt at hun vil lytte til industrien, og i så fall bidrar vi gjerne med innspill.

– Burde ikke du bruke kreftene på å utvikle Nel som selskap i stedet for å løpe til politikerne og be om hjelp?

– Vi fortsetter selvfølgelig med produksjonen og markedsarbeidet utenfor Norge. Der er det masse energi og optimisme rundt hydrogen. Norge har fortsatt muligheten til å ta være med, men da må vi benytte sjansen nå.