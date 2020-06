FrP vil skjerme boligen mot økt skatt

Verdsettelsesrabatten i beregning av boligformue er i dag 75 prosent. Regjeringen vil redusere denne rabatten til 50 prosent for boliger over 15 millioner kroner, noe som innebærer en skjerping av formuesskatten for dyre formuer. Men FrP er imot.

Så senker man grensen fra 15 millioner til 10 millioner, og til slutt er man på et par millioner. Sivert Bjørnstad, FrP

– Hvor viktig er det for FrP å hindre skjerpet skattlegging av dyre boliger?



– Det er selvfølgelig veldig viktig. Vi mener at dagens skatteregime er godt. Vi anser forslaget for å være snikinnføring av en nasjonal eiendomsskatt, sier Sivert Bjørnstad, skattepolitisk talsmann for Fremskrittspartiet.

– Man sier at man kun skal ta de rike, noe som alltid er et argument når man innfører en ny skatt, men så senker man grensen fra 15 millioner til 10 millioner og til slutt er man på et par millioner, spår han.

– Hvor stort proveny kan en slik skatteøkning gi?



– Et par titalls millioner. Det er bare småtteri i det store bildet. Da er det bare latterlig å fremstille det som at det skal bety noe for investeringer i næring.

– Fordi det er folks hjem

– Formuesskatten skjerpes, men skal fortsatt bare betales hvis samlet formue er positiv. En nasjonal eiendomsskatt må vel slik den normalt oppfattes betales enten formuen er positiv eller negativ?



– Ja, det er riktig. Men vi er mot både eiendomsskatt og denne skatten, sier Bjørnstad.

– Hvorfor skal en bolig verdt 50 millioner kroner verdsettes mye lavere i beregningen av formuesskatt enn næringskapital verdt 50 millioner kroner?



– Fordi det er folks hjem. Det er der der det prinsipielle skillet må gå, ikke ved et beløp. Kommer det inn enda mer skatteglade politikere, vil grensen senkes.

– 100 % verdsettelsesrabatt

Regjeringen foreslår også å heve verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler i formuesskatten fra 25 prosent til 35 prosent.

– Er du sett under ett positiv eller negativ til summen av høyere formuesskatt på bolig og lavere formuesskatt på næring?



– Verdsettelsesrabatten på næring er veldig bra. Jeg skulle gjerne sett at den ble senket mer, slik at vi ble kvitt skatten på arbeidende kapital, sier Bjørnstad.

– Det er kunstig å sette en skatt som tar inn 20 millioner opp mot verdsettelsesrabatten som koster 1,3 milliarder. Den må det være mulig å finne inndekning for ellers i statsbudsjettet.

– Tidligere er det blitt fremstilt som ønskelig, men vanskelig eller umulig, å redusere formuesskatten på arbeidende kapital. Åpner endringen nå for ytterligere kutt?



– Ja, jeg skjønner ikke hvorfor det ikke skulle være en verdsettelsesrabatt på 100 prosent på arbeidende kapital. Så hadde man fortsatt skattet formue på privat hånd, sier Bjørnstad.

– Nå er det også gamle verdier som ligger til grunn for beregningen av formue. Å ta ut midler fra bedrifter som sliter for å betale formuesskatt, vil sette arbeidsplasser i fare.