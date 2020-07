Joe Biden vinner valget på walk over

De fleste må feriere i Norge i år. Hvor går turen?

Jeg kommer til å befinne meg mest mulig hjemme, og skriv ferdig min nye bok om en æra med null renter. Men en liten rundtur i Norge blir det forhåpentligvis også tid til.

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig, og hvor lenge tror du han blir sittende?

Jeg synes valget av Tangen var veldig spennende, ettersom det bryter veldig med den lange tradisjonelle embetsveien som må til for å bli en leder i statsadministrasjonen. Vanligvis må man jo gå gradene. En tur som normalt tar mange år.

Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

Jeg beundrer ulike egenskaper ved ulike politikere. Jeg synes Gahr Støre er flink og anstendig. Mens Erna gjør en bunnsolid jobb med å holde regjeringen sammen. Vi har mange flotte idealister blant våre partiledere.

Blir Solberg-regjeringen gjenvalgt i 2021? Gi en begrunnelse.

Handlekraften regjeringen har vist i denne pandemien styrker regjeringens odds. Hvis ikke venstresiden klarer å komme opp med en kraftfull relevant politikk for materiell fremgang for arbeidsfolk, er de kommet for å bli.

Mini CV Navn: Jan Ludvig Andreassen Stilling: Sjefsøkonom i Eika Group Utdanning: Cand oecon ved Universitet i Oslo Erfaring: Makroanalytiker for DNB, Alfred Berg Kapitalforvaltning og Norges Bank

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

Jeg har kommet meget godt ut av dette renommé-messig, med tanke på at nullrenten jeg har mast på i all tid endelig har inntruffet. Men det er en tragedie for oss alle, når så mange uskyldige mennesker mister arbeid, inntekt og i verste fall livet.

Porsche Taycan til rundt en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

Jeg synes i utgangspunktet det å ha avgiftsfritak for elbiler var en dristig politikk som ga gode resultater. Selv tror jeg at tiden for å subsidiere elbiler er over. Det finnes bedre ting å bruke penger på. Jeg kjører selv en Ford-Mondeo med forbruk på 0,6 liter pr. mil. Det er mer enn godt nok.

Raymond Johansen og Ap vil stoppe den nye E18 vestover fra Oslo til Asker. Fornuftig eller misforstått miljøgevinst?

Denne veien er vedtatt og bør bygges. Det er en tragedie i norsk byråkrati er at vi i så mange år tar disse omkampene. Til Raymond og co sier jeg «kast dere over neste prosjekt, omkampene dere tar er alt for typisk norske og ødeleggende for Norge som stat. Kjære dere, kom dere videre i livet». Fokuser heller på hurtigtog mellom Oslo og Stockholm. Det fører til både lavere klimautslipp, økt verdiskaping og sysselsetting på begge sidene av grensen i en periode hvor det er sårt trengt.

Høyre vil beskatte boliger med en verdi over 15 millioner kroner hardere, for at eierne skal bruke mer penger på investeringer. Er det smart?

Jeg ville økt boligbeskatningen med 20-30 milliarder kroner gjennom ulike tiltak. Og benyttet pengene på økt bunnfradrag på alminnelig inntekt, og kutt i arbeidsgiveravgiften, slik at det blir billigere å sysselsette arbeidstakere.

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?

Joe Biden vinner valget på walk-over. Håndteringen av Corona, og hans manglende lederskap i denne krisestunden ødela mulighetene for Trumps andre presidentperiode. Også han er et offer for Covid-19, om du vil. For mange amerikanere har dødd unødvendig under corona-pandemien.

Hva er din favorittvin som du serverer i sommer? Hva koster den?

Jeg anbefaler en italiensk biovin til 180 kroner, med navnet B.io fra Puglia i Italia. Den er god og ren, og fører ikke til noen hodepine dagen derpå.