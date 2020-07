Saipem med underskudd for fjerde året på rad

UNDERSKUDD: Fire år med underskudd gjør at det skranter i kassen for Saipems datterselskaper i Norge.

UNDERSKUDD: Fire år med underskudd gjør at det skranter i kassen for Saipems datterselskaper i Norge. Foto: Bloomberg

Saipems norske filialer går med underskudd for fjerde året på rad. Morselskapet Saipem er verdens nest største oljeserviceselskap, med aktiviteter i Nord-Afrika, Sentral-Asia, Midtøsten, Vest-Afrika og Sørøst-Asia. Selskapet har over 30.000 sysselsatte, og omsetter for rett i underkant av 100 milliarder kroner årlig.

De norske datterselskapene Saipem Drilling og Saipem Offshore har de seneste fire årene gått med solide underskudd.

I 2019 gikk Saipem Offshore med et underskudd på hele 62 millioner kroner, i mens Saipem Drilling tapte 17 millioner kroner mot 47 millioner i 2018.

Kontantstrømsoppstillingen til Saipem Drilling viser et udekket tap på 545 millioner kroner. Underskuddet er foreløpig dekket av innskutt egenkapital. Med en gjeld på 366 millioner kroner, medfører dette en egenkapitalandel på beskjedne 5 prosent. Dermed gikk selskapet med 210 ansatte inn i 2020 med lav soliditet.

Saipem Offshore Norway Mill.kr) 2019 2018 Driftsinntekter 155,3 161,6 Driftsresultat −26,7 21,6 Resultat før skatt −62,7 −9,9 Årsresultat −62,7 −9,9 Selskapet er heleid av Saipem Spa.

Saipem Drilling Norway (Mill.kr) 2019 2018 Driftsinntekter 57,6 63,4 Driftsresultat −5,7 −37,4 Resultat før skatt −17,1 −48,0 Årsresultat −17,0 −47,6

I 2020 har coronapandemien i kombinasjon med en lav oljepris gjort det krevende å drive med overskudd for selskap i olje- og gassnæringen.

– En lav oljepris er uheldig for alle innenfor oljebransjen, selskapene kutter i de kostnadene de kan. Da faller boring bort blant de første, sier Bjarne Schieldrop, oljeanalytiker i SEB.

OLJEPRISKRIG: Den 21. april var oljeprisen for første gang i minus. Foto: Scampix

Lavere oljepris

De seneste tre månedene har prisen steget fra bunnen i april, og brentoljen er tirsdag morgen ned 0,93 prosent til 43 dollar per. fat.

På morgenen den 21. april var oljeprisen i minus 22 dollar pr. fat, og leverandører betalte for å bli kvitt oljen. Dette var et resultat av etterspørselfallet i coronakrisen, og oljepriskrigen mellom Russland og Saudi-Arabia i vår. Priskrigen medført et for stort tilbudsoverskudd internasjonalt.

Ifølge Citi skal brentolje i løpet av de neste 12 månedene stige til 60 dollar fatet eller mer. Dette vil være positivt for Saipems virksomheter både nasjonalt og internasjonalt.