Presidentvalg i USA: – Synd at ikke begge kan tape

Mini-CV Navn: Heidi Nordby Lunde. Stilling: Stortingspolitiker (H), leder av Oslo Høyre og leder av Europabevegelsen. Utdanning: Handelshøyskolen BI.

De fleste må feriere i Norge i år. Hvor går turen?

– Vi har lånt svigermors bobil en uke og er nå i Lærdal på vei til Loen. Ferien ble litt annerledes, da første uken ble ved sykesengen til mormor, som gikk bort. Jeg er veldig glad for at jeg holdt henne i hånden de siste timene.

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig, og hvor lenge tror du han blir sittende?

– Det er en spennende ansettelse til en stilling som uansett kandidat ville skapt debatt. Jeg tror kontroversen rundt hans ansettelse har gitt ham et kræsjkurs i norske forhold. Dersom han er en så god forvalter som det kan synes som, så er det ingen grunn til at han ikke skulle sitte ut åremålet.

Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

– Av mine egne kolleger synes jeg ofte det beste politiske håndverket utføres av de som sjelden får medienes oppmerksomhet. Men Kristin Clemet var og er for meg en politisk ledestjerne når det gjelder redelighet, kunnskap og anstendighet i politisk debatt.

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

– Fullstendig inhabil her, men jeg mener Høyre får velfortjent støtte for lederskapet under krisen. Det har i Norge vært bra at beslutningene har vært politiske, og ikke overlatt ene og alene til Folkehelseinstituttet, som i Sverige. Likevel kan dette gi en nedtur etter hvert som elementene av virkemidlene debatteres og får kritikk. Jeg har personlig vunnet mer tid med gubben hjemme. Det har vært stas.

Porsche Taycan til rundt en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

– Det spørsmålet sier sååå mye om Finansavisen og deres målgruppe. Vi har én bil. Den er svart. Og visstnok hybrid. Jeg er for å fremme det grønne skiftet, men virkemidlene må selvsagt fases ut på et tidspunkt, og vi nærmer oss det tidspunktet nå.

Har du hatt hjemmekontor under coronakrisen? Har det vært slitsomt eller en god gevinst? Bør det bli en permanent ordning?

– Jeg har vært heldig ved å kunne veksle. Hjemmekontor er bra, men vi skal ikke romantisere det. Selv om jeg har gledet meg mye over å lede møter i Oslo Høyre i pysjbukse, er den viktigste gevinsten å senke terskelen for digitale møter og å redusere reisevirksomhet. Det håper jeg blir permanent.

Høyre vil beskatte boliger med en verdi over 15 millioner kroner hardere, for at eierne skal bruke mer penger på investeringer. Er det smart?

– Nei, det er dust. Jeg angrer på at jeg entusiastisk støttet forslaget i «Politisk kvarter» da det kom. Jeg er den eneste åpne Høyre-politikeren som er for eiendomsskatt, men mener dette er helt meningsløst og ikke egnet til å vri investeringer fra eiendom til næring i det hele tatt.

DDE-vokalist Bjarne Brøndbo inviterte til DDE-demonstrasjon fordi han ikke fikk spille konsert. Hva synes du om de norske coronatiltakene?

– Brøndbo kan ta seg en bolle, i likhet med alle andre som mener de selv har bedre vurderinger om hyttebesøk, utenlandsbesøk, breddeidrett og bryllup i Sarpsborg enn anbefalingene vi får. Hold avstand, vask hendene og bidra til fellesskapet.

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?

– En dement Joe Biden mot en Trump ved sine fulle fire. Hva kan man si, annet enn at det er synd at ikke begge kan tape. Trump taper på håndteringen av covid-19.

Hva er din favorittvin som du serverer i sommer? Hva koster den?

– Serverer og serverer. Det er gubben og jeg i bobil. Vi har en pappvin som heter Les Rives d'Alcion, og den fungerer helt utmerket med tennvæskemarinert biff. Tipper rundt 400 for treliteren?