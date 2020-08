Tangen-ansettelsen: – Jeg skjønner det blir stilt spørsmål om hans private formue

VINMONOPOLET-SJEF: Elisabeth Hunter startet som adm. direktør i Vinmonopolet i 2019 og kan selv avsløre at hun liker lett og lys vin om sommeren.

Mini-CV Navn: Elisabeth Hunter. Stilling: Adm. direktør i Vinmonopolet. Utdanning: Siviløkonom fra Strathclyde University i Skottland.

De fleste må feriere i Norge i år. Hvor går turen?

– Jeg har vært på hytta i Risør. For et land vi bor i, norgesferie er topp!

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig, og hvor lenge tror du han blir sittende?

– Som tidligere medlem i hovedstyret i Norges Bank, vet jeg det kreves helt spesiell kompetanse for å lede Oljefondet. Jeg tror alle ønsker seg den best kvalifiserte kandidaten til å forvalte fondet, og at det ikke er lett å velge rett kandidat. Tangen virker å være kvalifisert, men jeg skjønner at det blir stilt spørsmål om hvorvidt hans private formue kan sees fullstendig uavhengig av Oljefondet. Jeg tror ikke siste ord er sagt i denne saken.

Blir Solberg-regjeringen gjenvalgt i 2021? Gi en begrunnelse.

– Solberg-regjeringen har gjort en veldig god jobb under coronakrisen. Hadde det vært valg nå, så tror jeg de hadde gjort det sterkt. Men mye kan skje før neste valg, og Høyre trenger støttepartier. Neste valg avgjøres av hvilke partier som kommer over eller under sperregrensen.

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

– Selv om vi alle skulle vært coronakrisen foruten, er det godt kjent at Vinmonopolets salg har økt historisk etter myndighetenes coronatiltak. Coronatiltakene medførte nemlig full stopp i grensehandel og taxfree, samt sterkt redusert skjenking.

Porsche Taycan til rundt en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

– Elbilfordelene viser at incentivordninger virker. Politikerne ønsket flere elbiler, og det fikk de grunnet disse fordelene. Om fordelene skal opprettholdes er avhengig av hva politikerne ønsker å oppnå.

Har du hatt hjemmekontor under coronakrisen? Har det vært slitsomt eller en god gevinst? Bør det bli en permanent ordning?

– For butikkene våre har hjemmekontor naturligvis ikke vært noe alternativ, men administrasjonen har praktisert det i stor grad, meg selv inkludert, og det med svært gode resultater. Mange savner det sosiale ved å treffe folk på kontoret. I årene som kommer tror jeg en god miks vil være å foretrekke, at det ligger både helsemessige, økonomiske og trafikale gevinster i det. Hjemmekontoret har bestått ildprøven.

Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

– Unge og uredde politikere som mottar bøttevis med urimelig kritikk og hets, men som likevel stiller til gjenvalg. De imponerer meg virkelig, uavhengig av parti.

DDE-vokalist Bjarne Brøndbo inviterte til DDE-demonstrasjon fordi han ikke fikk spille konsert. Hva synes du om de norske coronatiltakene?

– Jeg synes norske coronatiltak, jevnt over, virker å være godt begrunnet i fakta og har vært balanserte. Så fikk vi også smitten raskt under kontroll her til lands. Nå er jeg spent på om grønt lys til enkelte europeiske land kanskje var litt i tidligste laget.

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?

– Akkurat nå virker Trump selv å være sin egen verste fiende. Hans mangelfulle håndtering av coronapandemien kan koste ham gjenvalg. Joe Bidens valg av en farget, kvinnelig visepresidentkandidat i begynnelsen av august kan bli helt avgjørende.

Hva er din favorittvin som du serverer i sommer? Hva koster den?

– Haha, nå spør du virkelig feil person, for i henhold til både EØS-avtalen og alkoholreklameforbudet kan ikke vi i Vinmonopolet komme med slike tips i avisen, men generelt kan jeg si at jeg foretrekker relativt lette og lyse viner om sommeren, både tysk riesling, chablis eller franske bobler. Jeg finner mye godt rundt to hundre kroner. God vin må absolutt ikke koste skjorta.