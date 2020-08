– FANTASTISK Å SE: – Det er fantastisk å se at man tar en spin off som Aker Carbon Capture og løfter den frem i lyset, sier adm. direktør Valborg Lundegaard (t.v.), her sammen med Pernille Brente og børssjef Øivind Amundsen (nr. 2 f.h.). Foto: Iván Kverme