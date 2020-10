TILTAK FOR Å STYRKE NÆRINGSLIVET: – Hovedproblemet for distriktsbedriftene er mangel på arbeidskraft. Skal man løse det problemet, krever det innsats på mange områder, oppsummerer utvalgsleder Svein Richard Brandtzæg. Her med statssekretær Raymond Robertsen (H) (f.v.) og Johan Morten Vold, daglig leder i Frostagrønt. Foto: Kjersti Bjørgo, Kommunal- og moderniseringsdepartementet