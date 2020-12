– Selvfølgelig vil jeg godkjenne et nytt Johan Sverdrup

KLAR MED GODKJENT-STEMPELET: – Hadde vi gjort et stort funn, er det ingen tvil om at det ville ha vært veldig, veldig bra for Norge, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Denne uken kom oljeprisen opp i 47 dollar. Det er mer enn noen gang siden tidlig i mars.

– Ser vi en ny vår for olje nå?

– Det skal jeg være forsiktig med å spå om. Er det én ting jeg vet om næringen, er det at den er syklisk. Ingen så for seg at vi skulle treffes av pandemi rett etter at vi begynte å komme oss på bena etter oljeprisfallet i 2014 og 2015, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Mini-CV Navn: Tina Bru (34). Stilling: Olje- og energiminister. Bakgrunn: Bachelor of management ved BI Stavanger. Årsstudium religionsstudier, Universitetet i Stavanger. Politisk rådgiver, Rogaland fylkeskommune. Stortingsrepresentant for Høyre fra Rogaland 2013–2020. Statsråd siden 13. januar 2020. Aktuell: Høyeste oljepris siden mars – fikk miljøkritikk i spørretimen.

– Men det er nok bedre å ha en jevn oljepris som er litt lav enn å ha voldsomme svingninger. Ingen er tjent med veldig høye oljepriser, fulgt av investeringsjag, og så kanskje en ny bråstopp, legger hun til.

Onsdag formiddag fikk hun kritikk fra Sosialistisk Venstreparti i Stortingets spørretime.

OLJEKRITIKK: SV-leder Audun Lysbakken hevder regjeringen ikke tar tilstrekkelig hensyn til miljøfaglige råd. Foto: NTB

SV-leder Audun Lysbakken hevder at hun ikke tar tilstrekkelig hensyn til miljøfaglige råd i utlysningen av 25. konsesjonsrunde, som ble sendt ut forrige uke.

Håper på stor interesse

Mens Miljøbevegelsen rev seg i håret, utlyste Bru åtte nye leteområder i Barentshavet som omfatter 125 blokker i Barentshavet. I tillegg utlyses ett leteområde med elleve blokker i Norskehavet.

ØNSKER MER LETING: – Jeg håper at vi kan få bekreftet at interessen er stor for å lete på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tina Bru (H). Foto: Anders Horntvedt

– Hva håper du runden fører til?

– Jeg håper at vi kan få bekreftet at interessen er stor for å lete på norsk sokkel. Vi tilgjengeliggjør det arealet som vi vet at næringen etterlyser. Og så håper jeg selvfølgelig at vi finner mer. Det trenger vi både for aktiviteten på sokkelen og fordi vi vet at produksjonen er på vei ned i årene fremover uansett.

– Hvor stor er sjansen for nye superfunn, à la Johan Sverdrup?

– Skulle ønske jeg hadde et svar på det. Vi vet at det er store, potensielle og uoppdagede ressurser på sokkelen. Potensialet er der, men man jo lete for å finne det.

– Ville ha vært helt enormt

– Vil du anbefale utbygging hvis et nytt Johan Sverdrup blir funnet i morgen?

– Ja, selvfølgelig. Det ville ha vært helt enormt om man hadde funnet noe sånt. Naturligvis tar jeg forbehold om at man måtte hatt en utbyggingsplan og alt som hører med.

– Men hadde vi gjort et stort funn, er det ingen tvil om at det ville ha vært veldig, veldig bra for Norge.

– Se på Sverdrup. Det tok bare to år før feltet hadde tjent inn investeringene, og deretter begynte det å bringe penger i kassen.

– Men det ville ha vært kontroversielt?

– Ja, du merker det i hele debatten om olje og gass. Uansett hva du gjør, er det kontroversielt. Det er til dels sterke krefter som ønsker at vi skal avslutte denne virksomheten, men jeg er ikke enig i det.

– Norge leverer rundt 2 prosent av oljen i verden. Selv om vi kuttet all norsk oljeproduksjon i morgen, ville det ikke hatt effekt.

Tror på havvind og karbonlagring

– Hva er Norges største næring om ti år?

– Det vil nok fortsatt være olje og gass, men antagelig vil bransjen ha flere varianter enn i dag. Det blir nok mer havvind, og så ligger det muligheter i storskala hydrogenproduksjon og karbonfangst og -lagring.

– Hva er det viktigste du gjør for å opprettholde aktiviteten på sokkelen?

– Det er å holde fast ved bærebjelkene i petroleumspolitikken: Forutsigbare rammer og tilgang på nytt areal.