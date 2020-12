Vedum vil ha lavere skattetrykk og skarpere fordeling

Senterpartiet hever formuesskatten med 0,15-0,25 prosentpoeng, til 1-1,10 prosent, men reduserer skatten for dem som tjener mindre enn 750.000 kroner i året.

– Senterpartiets skattepolitikk skal «belønne arbeid, innsats og initiativ». Gjelder det bare opp til inntekter på 750.000 kroner?



– Nei. Også for dem som tjener godt er det bare en forsiktig skatteøkning, sier Sp-leder Trygve Salgsvold Vedum.

– Vi har prioritert veldig høyt det med avskrivninger. Hvis du investerer neste år, så får du veldig lettelse i skatten. Det er innenfor det som heter saldogruppe d, inventar, maskiner og bygg, og innenfor skip og rigger.

– Dét er viktigere for næringsliv og investorer enn skjerpingen av formuesskatten?



– Vi foreslår et formuesskattenivå som i 2019, om jeg ikke husker helt feil. Når vi skal prioritere, mener jeg at den målrettede skattelettelsen vi gjør på avskrivningssatser gir mer aktivitet. Det presser folk til å tenke gjennom om de kan gjøre investeringer nå, som holder gravemaskiner og maskinleverandører i gang.

Senterpartiets gunstigere avskrivninger gir 330 millioner kroner i skattelettelser. Men innskjerping av formuesskatten gir 3,6 milliarder mer i skatt, gjennom høyere normalsats, progressivt trinn, og lavere verdsettingsrabatt. Å heve oppjusteringsfaktor for utbytte mv. til 1,6 øker skatteinntektene med 2 milliarder.

Sp vs. Ap og regjering

Men Sp senker samlede skatter og avgifter med et par milliarder og bruker samlet 29 milliarder kroner mer enn regjeringen la opp til i budsjettet i oktober og i krisetiltak noen uker senere (regjeringen og FrP har siden økt med ytterligere 4 milliarder).

– Vil du si at Senterpartiets skattepolitikk ligger nærmere Arbeiderpartiet eller nærmere det som kommer fra regjeringen?



– Vi ligger 2,5 milliarder kroner under regjeringen i det samlede skatte- og avgiftsopplegget, mens Arbeiderpartiet ligger vel 7 milliarder over, sier Vedum.

– Vi ligger under regjeringen i skatte- og avgiftstrykk, men så ligger vi over Arbeiderpartiet i fordelingsprofilen. Skatt og avgift er en utgift for folk, så det er om å gjøre å ha så lavt nivå som mulig for å finansiere de velferdsgodene vi alle trenger.

– Dere vil ha matmoms på svensk nivå. Men hvorfor ikke avgifter på typiske grensehandelsvarer på svensk nivå?

– Altså alkohol og tobakk? Det er en prioritering. De har mer negative helsevirkninger. Det er bedre med lettelser på pasta og poteter enn på pils og pjolter.

Misliker klatting

Senterpartiet kaller regjeringens hyppige krisepakker for klattevise løsninger.

– Hvordan er det mulig å unngå klattevise ordninger hvis det noen ganger er nødvendig å stimulere til aktivitet og andre ganger nødvendig å få folk til å sitte hjemme?

– Det forstår jeg, at man må ha flere runder. Men det er om å gjøre å ha færrest mulig, og å gjøre det mest mulig forutsigbart, sier Vedum.

– Alle som driver en liten bedrift vet hvor krevende det er å forholde seg til endringer i regelverk. Hver gang regelverket endres oppstår det en ganske stor kostnad, som veier opp for noe av gevinsten ved å bruke mer offentlige midler. Regjeringen har varslet at det kommer noe om luftfarten i januar–februar, og i dag at de vil se på permitteringsreglene i januar–februar. Det er klokt å få gjort mest mulig nå. Det blir mest forutsigbart og minst byråkratisk.

Bremser Nasjonalmuseet

Sp sparer i sitt alternative budsjett 91 millioner kroner på ikke å øke budsjettet til Nasjonalmuseet, som får noen milliarder over noen år, selv om det har stengt.

– Gitt at de holder stengt, hadde det vært fristende å ta noe mer?

– Det kan godt hende. Vi stanser i alle fall økningen, ved at vi ikke prioriterer Nasjonalmuseet like mye som regjeringen har gjort.