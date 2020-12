Skal vise frem bistandsresultater

Bistandsbudsjettet for 2021 utgjør 38,2 milliarder kroner. Tirsdag åpnet utviklingsminister Dag Inge Ulstein Norads nye portal som for første gang skal gi en samlet oversikt over resultatene av bistandsprosjekter.

– Hva skal portalen vise?



– Den handler om resultater, som vi ønsker å synliggjøre. Skal vi ha en åpen og transparent debatt, må vi vise hvor vi når målene, men også være åpne og ærlige når vi ikke har nådd dem fullt ut. Vi vil vise hvor mye penger vi bruker og hvordan de brukes, sier Ulstein.

– Det er noe som er etterspurt politisk også. Skal vi opprettholde den høye tilliten til bistand, så er åpenhet viktig.

– Men troen på hvor gode prosjektene er har vel sunket, ifølge SSB?

– I en FAFO-rapport fra april–mai i år støtter 80 prosent profilen vi har. Av disse ønsker 54 prosent at vi gir mer. Min oppgave er å sørge for at pengene brukes mest mulig effektivt. Vi tilgjengelig gjør all informasjon vi sitter på. Det gir en bedre debatt, og gir bedre beslutninger.

Har droppet budsjettstøtte

– En ting er prosjekteffektene av støtte til for eksempel utdanning eller energi. Men debatten om bistand handler om mye mer. Portalen fanger ikke opp effekten på den lokale økonomien i mottakerlandene?



– Bistanden bidrar til FNs overordnede mål og den lokale økonomiutviklingen. Men Riksrevisjonen har påpekt, ikke at vi ikke har resultater, men at vi ikke har synliggjort og dokumentert dem.

– Jørgen Juel Andersen ved BI og kolleger fant en klar sammenheng mellom utbetalinger av bistand fra Verdensbanken og pengestrømmer til skatteparadis. Denne portalen vil kanskje ikke fange opp slike effekter?

– Nei, men dette er ikke 1 eller 0. Innenfor energi ser vi hvor mange arbeidsplasser som er skapt av vannkraftverket, og kan regne på skatteinntekter som er kommet av det, sier Ulstein.

Budsjettstøtte, der mottakerlandene fikk penger som de selv prioriterte bruken av, var vanlig før.

– Mange tror at det fortsatt er slik bistand gis. Men nå gis den gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner og FN-organisasjoner. Det er noen prosjekter som kan ligne på budsjettstøtte, via Verdensbanken, men det går ikke direkte til myndighetene.

– La budsjettstøtte opp til korrupsjon?



– Nei, men det er ikke tvil om at man så at det var en periode å gi bistand på som ikke ga de resultatene som var ønsket og som også kunne gi uheldige effekter som korrupsjon.

Langsiktig mål: Null bistand

Ulstein er opptatt av FNs bærekraftmål om å fjerne all ekstrem fattigdom innen 2030.

– Det høres ut som et skrivebordsmålsetning?

– Det var vel millennium-målsetningen også, men når du ser hvor viktig den var for å få barn og unge på skole, ser vi hvor viktig det er med mål. FN har ikke bare 17 hovedmål, men også en rekke konkrete mål.

– Er det en langsiktig målsetning at landene ikke skal motta bistand?



– Selvfølgelig. Vi har en exitstrategi. Det skjer veldig mye kunnskapsoverføring, sier Ulstein.

– Vi ser også at når mobiliteten og investeringene går ned, blir bistand viktigere. Fattigdomsbekjempelsen er satt seks-syv år tilbake de fem-seks månedene som følge av pandemien. Det er dessverre en tid til de som jobber med utviklingsarbeid kan slukke lyset og gå. Derfor er det viktig å få mest mulig ut av hver krone.

– Inntil da, hva gjør 1 prosent av brutto nasjonalinntekt til en fornuftig målsetning for bistand?

– Det er ikke desimalen som er viktig for oss. Men det er ikke tvil om at når vi ser de resultatene vi har oppnådd, er det viktig å opprettholde nivået. Veldig sterk sammenheng mellom det vi bidrar med og utviklingen, sier Ulstein.

– Jeg er stolt, jeg, over hvordan KrF har bidratt. Mange nevner 1-prosenten, men vi er opptatt av resultater.