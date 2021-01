Jobbskaping og Camilla Stoltenberg

– Vær ærlig nå, er det ikke deilig at coronaen gjør at NHOs årskonferanse denne gangen bare varer et par timer og ikke hele dagen?

– Nei, det er ikke det. Vi ønsket oss mer enn noen gang en vanlig konferanse. Det er stort behov for å snakke sammen og mingle, sier Ole Erik Almlid, adm. direktør i NHO.

– Men det er ikke oss coronaen er verst for.

Jobbskaperne er temaet for den digitale årskonferansen torsdag.

– Vi kan si at det er et tema hvert eneste år. Vi har lagt det opp særlig knyttet til situasjonen nå: Mange er utenfor arbeidsmarkedet, og mange bedrifter sliter, sier Almlid.

– Når det er sagt, ville vi nok gjort dette uansett. Vi har allerede lagt frem et veikart og påpekt behov for 250.000 nye arbeidsplasser. Det har vært et viktig tema for oss på mange vis, men det er en utfordring å se langt nok frem. Vi jobber ofte fra dag til dag og fra uke til uke.

Ønsker storskalagründere

– «Har vi en gründerkultur i Norge?» er ett av spørsmålene på årskonferanseprogrammet. Har vi det?

– Vi har nok en entreprenørkultur i Norge. Men jeg tror vi har en vei å gå innen innovasjon, for å gå fra gründervirksomhet til scale-up. Vi klarer i for liten grad til å ta gründeren til oppskalering, sier Almlid.

Han ønsker at gründerbedrifter vokser videre i Norge i stedet for å bli solgt til utlandet etter å ha vokst fra «én til fem ansatte».

– Er det motsetning mellom frontfagmodell og gründerkultur?

– Nei, det mener jeg ikke det er. Frontfagmodellen er viktig for å gjøre Norge i stand til å konkurrere i utlandet. Gründere må kunne konkurrere ikke bare nasjonalt og regionalt, men internasjonalt. Da er det viktig å ha et lønnsnivå som gjør dem i stand til det.

– Gitt et behov for netto 250.000 jobber i privat sektor innen 2030 – tror du ikke markedet er i stand til å gjøre jobben?

– Hvis vi tror på Det internasjonale energibyrået som sier at 40 prosent av energibehovet skal være fra havvind i 2040, er det viktig for en nasjon som Norge å spørre om vi har fortrinn til å ta del i det. Ja, det har vi, svarer Almlid selv, og fremhever at det fra nyttår er åpnet to områder for havvind (Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II).

– Det er viktig å tallfeste noen mål, for da har vi noe å sikte etter. Tror mange i 2020 har sett verdien av å ha jobb, ikke minst da vi over natten fikk 300.000 arbeidsledige.

Camilla Stoltenberg og jobbskaping

Blant paneldeltagerne som skal snakke om fremtidens jobbskaping torsdag finner vi direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Jeg synes Camilla Stoltenberg er viktig for jobbskaping i Norge hver eneste dag Ole Erik Almlid, NHO

– Har ikke hun viktigere ting å drive med om dagen?

– Jeg synes Camilla Stoltenberg er viktig for jobbskaping i Norge hver eneste dag, sier Almlid, og viser til balansegangen mellom å holde samfunnet åpent og beskyttet mot covid-19.

SENTRAL I NORGES SMITTEVERN: Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet. Foto: NTB

– Folkehelseinstituttet er garantist for å holde virksomheter mest mulig åpne og bidra til verdiskaping. Også før pandemien kom har hun jobbet mye med spørsmål som er viktige for oss, som kvinner i arbeidslivet. Jeg ser frem til å sitte i panel med henne.