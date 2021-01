Fastholder høye nasjonale smittetiltak

Regjeringen sier at vi må regne med smitteverntiltak frem mot sommeren, kanskje enda lengre.

– Hvorfor ikke da si generelt at permitteringsordninger og kompensasjonsordninger vil vare så lenge vi har pandemien?

– Det er fordi det ikke nødvendigvis vil være de tiltakene vi har nå, sier helseminister Bent Høie (H).

– Regjeringen har jo sagt at vi prioriterer liv og helse, barn og unge og arbeidsplasser. Vi vil også være veldig opptatt av å lette på tiltak som har betydning for arbeidslivet når vi kan det. På et tidspunkt vil det være slik at tiltakene handler mest om å få opp aktiviteten igjen, som jo er det som er viktig for å få folk ut av permitteringene. Da er det også et poeng å ikke beholde tiltak som holder nede aktivitet for lenge. Derfor er det lurt å gjøre denne type vurderinger underveis.

Tenker nasjonalt, handler nasjonalt

Regjeringen fastholder at for eksempel skjenkesteder skal reguleres etter nasjonale tiltak, uavhengig av lokale smitteforhold.

– Hva skal til for at dere åpner for større grad av lokale tiltak?

– Vi er fortsatt i en situasjon der mange kommuner har strengere tiltak lokalt. Det som er mer spørsmålet er hvor langt ned vi kan gå i nasjonale tiltak, sier Høie.

– Der er nok min vurdering at når smittesituasjonen bedrer seg, kan vi redusere de nasjonale tiltakene. Men før vaksinen har betydning, vil vi nok ikke komme tilbake til det laveste nivået av nasjonale tiltak vi hadde i høst. Det viste seg at det nivået var for lavt til å hindre smittebølge to. Dessuten har vi nå risikoen knyttet til det muterte viruset.

Smittenasjonen i Norge er fortsatt alvorlig, ifølge regjeringen, og viser til at andre europeiske land har portforbud, høye dødsfall og et helsevesen som kneler.

– Vi er i en skjør situasjon. Når vi ser på landene rundt oss, må vi være forberedt på at det kan bli verre og det kan bli bedre, sa statsminister Erna Solberg under regjeringens pressekonferanse.

Vil ha fullvaksinering

– Hvis det er vaksineringen som avgjør når vi kan vende tilbake til normalen: Hvorfor ikke gi flest mulig én dose vaksine i stedet for at noen får to doser og noen må vente ekstra lenge?

– Det er rett og slett fordi det ikke er anbefalt fagmyndighetene, hverken på europeisk nivå eller av vaksineselskapene. Det å fullvaksinere personer er det som gir effekt over tid. Derfor er vi opptatt av at vi i Norge fullvaksinerer personer, sier Høie.

– Så kan andre land ha en mye mer krevende smittesituasjon, som gjør at de kan skyve mer på dette. Men det er ikke uten risiko.

– Hvis en dose gir for eksempel 70 prosent effekt og dose to gir for eksempel 95 prosent effekt, vil ikke da én dose til flere gi større effekt enn to doser til noen?

– Det forutsetter at den effekten holder seg. Det har en ikke kunnskap om. Så da risikerer vi at effekten av vaksinen samlet sett over tid blir dårligere eller fases ut, og da er vi like langt.

– Regjeringen er blitt dyttet på av opposisjonen, som har flertall på Stortinget. Har det gjort ordningene bedre eller dårligere?

– Nå er ikke jeg ekspert på de ulike økonomiske tiltakene. Men hvis du snakker om smitteverntiltakene, så oppfatter jeg ikke at det har vært veldig uenighet om dem.

Importsmitten

Fra mandag ble det obligatorisk med test på grensen.

– Er det «å handle raskt» å kreve test ved grensen først nå?

– Endringen i dag er en følge av at det var hva Helsedirektoratet vurderte var raskest mulig. Regjeringen har presset veldig på for å få det tiltaket innført. Det er veldig krevende for kommunene, så dette var nok raskest mulig, og så raskt at vi måtte etablere en unntaksordning for Svinesund, sier Høie.