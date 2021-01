Nynorsk på Googles mordliste

Noregs Mållag er kringsatt av fiender. Nettbutikker har måttet skifte språk fra nynorsk til bokmål for å bli synlige på Google. Og NRK oppfyller ikke nynorskkvoten.

– Skal Google få til det som NRK ikke klarer helt, å ta knekken på nynorsk en gang for alle?

– Nei, jeg tror at så lenge det finnes så mange som har lyst til å bruke nynorsk så vil nynorsk overleve, sier Peder Lofnes Hauge, leder for Noregs Mållag.

– Men det er bekymringsfullt at det ikke går an å bruke nynorsk for en nettbutikk.

– Er det så mange som har lyst til å bruke nynorsk, da? På grunnskolen bruker 12 prosent nynorsk, men den andelen synker til 6 prosent når elevene kan velge selv på videregående.



– Men så stiger den igjen i utfyllingen av skattemeldingen. Det er riktig at andelen faller i videregående, men de kan det være knyttet til strukturer i utdanningen som innebærer at det er lettere med bokmål som hovedmål.

Det er enklere å få gode karakterer dersom nynorskbrukere bytter hovedmål slik at nynorsk blir sidemålet, ifølge Hauge. 10 prosent leverer skattemelding på nynorsk, og Hauge tror dessuten at mørketallene går i nynorskens favør.

Nynorsk mordliste

«Google si nynorske mordliste,» skriver Hauge i Bergens Tidende.

– Norsk språkpolitikk skal føres av nasjonalforsamlingen og ikke en teknologigigant i California, mener du. Men hva bør Google gjøre?

– Legge inn i algoritmene at man kan søke på nynorsk eller bokmål, der den ene er en variant av den andre, sier Hauge.

Dersom Google ikke tar ansvar for lite brukte språk, bør det bekymre alle språkbrukere i Norge Peder Lofnes Hauge, Noregs Mållag

– Dersom Google ikke tar ansvar for lite brukte språk, bør det bekymre alle språkbrukere i Norge. Norsk er under press fra engelsk. Dersom vi lar Google og Apple bestemme, kan heller ikke bokmål stå opp mot det.

– Engelsk har vel satt norsk under press allerede før teknologiselskapenes dominans, gjennom forskningen og næringslivet?

– Absolutt. Det er gledelig å se at det i språkloven som snart legges frem slås fast at norsk er samfunnsbærende språk. Da venter jeg at de tar tak i de store teknologigigantene.

Selv ikke NRK

NRK kunne denne uken nedslått melde at nynorskandelen bare var 24,2 prosent i 2020, mot et lovpålagt krav om 25 prosent.

– Hva er vitsen med et krav om 25 prosent nynorsk i NRK?

– Det handler om å jevne ut å det skjeve forholdet. Alle skal få møte nynorsk og bokmål. En lisensfinansiert institusjon som NRK har et helt spesielt ansvar for det.

– NRK er vel ikke lisensfinansiert nå, men finansiert over statsbudsjettet?



– Skattefinansiert, da.

NRK forklarer manglende innfrielse av 25 prosent-kravet med pandemien.

– Du blir på NRK.no sitert på at «språk er alt for viktig til å bli gløymt i ei krisetid», altså med «alt for» i to ord i stedet for det korrekte «altfor». Ble du feilsitert?



– Hvis det står noe feil i det jeg er sitert på, er jeg feilsitert!