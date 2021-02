Folketrygdfondet tjente 23,5 milliarder i 2020

Folketrygdfondet har advart om at SPN er nær fullinvestert med dagens mandat, som innebærer at fondet kan eie maksimalt 15 prosent av et enkeltselskap. Folketrygdfondet foreslo derfor at SPN investerer mer i øvrige nordiske land. I fondsmeldingen i september i fjor slo imidlertid Finansdepartementet fast at utfordringene med høye eierandeler i noterte selskaper på Oslo Børs helt eller delvis må håndteres gjennom uttak fra SPN.