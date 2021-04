Pedersen-utvalg foreslår nytt skatteutvalg

Utvalget «Norge mot 2025» ble utnevnt av finansminister Jan Tore Sanner (H) i mai i fjor, med hans tidligere statssekretær som leder.

Utvalget foreslår at det settes ned et eget skatteutvalg som blant annet skal tette skattehull ved å fjerne unntak, og utvide skattegrunnlaget ved å skattlegge bolig, eiendom og grunnrente mer. Og utvalget vil avvikle taxfreeordningen.

– Du påpeker at utvalget er enstemmig. Men så har utvalget også vært litt utydelig på noen punkter, for eksempel om formuesskatt nøyer det seg med å foreslå utredning av empiriske sammenhenger. Har dere holdt litt igjen for å oppnå enstemmighet?

– Nei, det er mange skattetiltak vi har valgt en sånn tilnærming på, for eksempel skatt som virkemiddel for å stimulere til arbeid. Det er ingen tvil om at inntektsskatt har innvirkning på arbeidstilbudet. Det er vi innom, men ikke med konkrete skatteforslag, for det finnes mange andre måter å stimulere arbeidstilbudet på også, sier Jon Gunnar Pedersen.

– I skattepolitikken forsøker vi å være relativt konsistent, ved at vi understreker argumenter på den en eller andre side, og synliggjør noen utviklingstrekk som gjør at dette er mer verdt å se på nå enn for noen år siden, for eksempel utenlandsk kontra norsk eierskap av norske bedrifter. Vi mener nettopp at det å trekke ut biter av skattesystemet, og diskutere det for seg, bidrar til å pulverisere den overordnede helthetstenkningen som ligger bak.

– Er det mulig å beholde Vinmonopolet uten den ventilen som taxfreeordningen innebærer?

– Det ser ut til at de har greid det i andre land som ikke har samme taxfreeordning som oss. Monopolet er ikke avhengig av taxfreeordning.

Grunnrenten i storbyene

Den største grunnrenten skapes når staten bestemmer seg for å bygge store byer, mener Pedersen.