Rekordsum for mynt som aldri var i omløp

En svært sjelden britisk mynt ble denne helgen solgt for en rekordsum hos Heritage Auctions i Dallas i Texas i USA.

Mynten som er preget med hodet til kong Edward VIII på den ene siden, kostet kjøperen 2,28 millioner dollar, som er omtrent 20 millioner norske kroner.

Det er myntens spesielle historie som gjør den så utrolig kostbar. Ingen mynter med kong Edward VIII ble noen gang satt i sirkulasjon.

VERDENSNYHET: Alle aviser skrev om krisen i den britiske kongefamilien. Avisen Tromsø viet hele førstesiden til saken 11. desember 1936. FAKSIMILE: TROMSØ/NASJONALBIBLIOTEKET

Kjærligheten eller plikten

Han ble konge 20. januar 1936, da hans far Georg V døde. Men kong Edward VIIIs regjeringstid ble svært kortvarig. Han ville nemlig gifte seg med sitt livs kjærlighet, amerikanske Wallis Simpson.

Men siden hun var skilt fra sin første ektemann, og skilsmissen med sin andre ektemann fortsatt ikke var formelt gjennomført, ble hun aldri akseptert av hoffet og britiske politikere.

En konstitusjonell krise bygget seg opp, og det ble satt hardt mot hardt i håp om at kongen ville legge sine gifteplaner på is. Men i stedet for å dumpe sin kjære, valgte kongen å abdisere om ettermiddagen den 10. desember 1936.

Stanset myntproduksjonen

I løpet av de vel ti månedene kong Edward VIII regjerte, rakk man ikke produsere nye mynter preget med hodet til den sittende monarken. Arbeidet med myntene var dog godt i gang, og det var laget en rekke protomynter. Men disse har aldri vært ansett som offisielle.

Produksjonen av mynter som skulle i sirkulasjon var planlagt å begynne klokken 8 om morgenen 1. januar 1937. Men siden kongen abdiserte 21 dager før nyttår, ble myntproduksjonen brått skrinlagt.