Tror ikke Sp blir størst

– Handlingsprogrammet vårt sier ikke at vi spesifikt støtter en arveavgift. Men vi er opptatt av minke forskjellene. Så må vi rett og slett se hvilke tiltak som må til, sier Følsvik.

– Vil næringslivet tåle at en ny regjering vedtar noe i retning av hva SV går inn for?

– Jeg skal ikke vurdere hvordan SVs forslag står i så måte, det får noen andre gjøre. Jeg er opptatt av å få en ny regjering som legger vekt på hva medlemmene våre er opptatt av, nemlig et trygt arbeidsliv med hele, faste stillinger, og først og fremst at vi får de over 200.000 arbeidsledige ut i jobb igjen. Det er det aller, aller viktigste.

– NHO sier også at det er det viktigste, og ber i den forbindelse regjeringen om å kutte formuesskatten videre i Revidert neste uke.

– Vi har vært veldig klare på at å kutte formuesskatt for det første vil øke forskjellene ytterligere. Og så er det også sånn at det ikke finnes noen beviser for at det får flere i arbeid, så det vil ikke vi støtte.

Nær fullt gjennomslag

I lønnsoppgjøret krevde LO 2,8 prosent, NHO tilbød 2,2 prosent, og så endte det på 2,7 prosent etter mekling.

Jeg må innrømme at jeg på et tidspunkt trodde vi var på vei ut i konflikt Peggy Hessen Følsvik, LO

– Hva er nøkkelen til at det endelige resultatet ble såpass nært LOs primærstandpunkt?

– Det ble et veldig tøft oppgjør. Jeg må innrømme at jeg på et tidspunkt trodde vi var på vei ut i konflikt, sier Følsvik.

– Så kom mekleren med en skisse i siste sekund, og i den skissen lå det 2,7 prosent og et lavtlønnstillegg, og det var nok til at mitt forhandlingsutvalg kunne akseptere den skissen.

– Var det sannsynligheten for streik som gjorde at NHO ga etter såpass mye?



– Det må du spørre NHO om!