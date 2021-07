Goldman Sachs gir kjøpsanbefaling

Så langt i år har American Express-aksjen steget med 50,54 prosent. Investeringsbanken Goldman Sachs tror ikke det vil stoppe med det første, og oppgraderer anbefalingen på American Express fra hold til kjøp.

– American Express' guiding fra januar i år var at de når sine opprinnelige mål for 2020 i 2022. Som følge av en stor økning i privatkonsum tror vi Am. Ex. vil overskride 2020-målene når vi kommer til 2022, sier Goldman-analytiker Ryan Nash.

Banken stetter et kursmål på 225 dollar per aksje. Så langt i år har den steget over 30 prosent, og stengte fredagen i 168,50 dollar. Kursen må dermed stige med ytterliggere 33 prosent for å nå kursmålet.

Spesielt tror Goldman Sachs at økt reising vil øke omsetningen til kredittkortselskap, som American Express.