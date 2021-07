Stein Erik Hagen: – Jeg er endelig lykkelig

Milliardær Stein Erik Hagen (64) har flyttet inn med kjæresten Nicolay Herud (32) inn i palasset på Holmenkollen.

– Jeg er endelig lykkelig, sier Hagen til DN.

– For 20–30 år siden tror jeg ikke det hadde vært så lett å komme ut av skapet, da var nok det tabu, så det har forandret seg. I næringslivet har jeg de senere årene ikke opplevd å få en kald skulder fordi jeg er homofil, sier milliardæren, som selv skjønte at han var homofil i 30-årene.

I et tidligere intervju fra 2019, sa Hagen at han ikke ser på aldersforskjellen mellom de to som et problem.

– Jeg har venner i alle aldersgrupper. Alder er bare et tall. Jeg føler meg hvertfall 30 år yngre enn det som står i passet mitt, uttalte Hagen til Se og Hør i 2019.

– Litt av en reise

Hagen er i dag største eier i matkonsernet Orkla, som er det tiende største selskapet på Oslo Børs.

Hagen har vært på eiersiden i Orkla i en mannsalder, og siden 2004 er avkastningen på hele 500 prosent. Dette har gjort han til en av Norges rikeste mennesker, og er ifølge kapital Norges syvende rikeste mann.

Hagen er også politisk engasjert. Han har lagt spesielt merke til at Sosialistisk Venstreparti har foreslått 70 prosent arveavgift på formuer over 100 millioner kroner.

– Da er det bare å pakke sammen å dra, sier Hagen til DN.

Det bekymrer også milliardæren at det nå er så mange som en tredel av arbeidsdyktig befolkning som går på Nav. Han mener det er en tendens til at mange er blitt litt arbeidssky og late.

– Det er litt spesielt å forlange at naboen din skal betale for deg, fordi du selv ikke gidder å stå opp om morgenen, sier han til avisen.

Stein Erik Hagen Født 22.juli 1956

Var mangeårig eier av dagligvarekjeden Rimi, som kan han kallenavnet «Rimi-Hagen»

Er i dag største eier i Orkla-konsernet

Har tidligere donert store summer til både politiske formål og veldedighet

Er ifølge Kapital god for 33 milliarder kroner, og er med det Norges syvende rikeste person.