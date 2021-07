Manhattan-restaurant setter ny rekord for verdens dyreste pommes frites

Restauranten holder allerede rekorden for verdens dyreste burger og verdens dyreste iskrem. Dersom du får spørsmål om du ønsker pommes frites til burgeren, må du virkelig åpne lommeboka.

Prislappen på pommes frites alene ligger på 200 dollar, som er en ny rekord ifølge Guinness rekordbok. – Serendipity er et sted for glede. Folk kommer hit for å feire, og kanskje flykte litt fra virkeligheten, skriver kokk Joe Calderone til CNBC.

Slik lages det

For å lage det restauranten har valgt å kalle «Crème de la Crème Pommes Frites», trenger du mer enn kun potet og olje. De bruker den eksklusive Chipperbec-poteten, som først blir skåldet i champagne. Deretter stekes de i rent gåsefett uten olje.

Avslutningsvis topper de retten med gull, og krydrer med trøfler og salt. Det severes også med en dip-saus laget av ost og italienske trøfler.

Etter å ha måttet holde stengt under pandemien, er restauranten fornøyde med å kunne ønske kunder velkommen igjen. De har i for øyeblikket en ti-ukers venteliste på retten, og synes det er gøy å kunne tilby et så eksklusivt produkt.

Verdens dyreste burger

restauranten holder også rekorden for verdens dyreste burger. I et intervju med den amerikanske rapperen 2 Chainz uttaler de at den består av japansk Wagyu-kjøtt, ost som er lagret i en hule i 18 måneder, samt store mengder trøffel og russisk belugakaviar.

Prislappen på denne er svimlende 295 dollar, som gir et fullt burger-måltid inkludert pommes frites en pris på 495 dollar.