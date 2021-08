Bezos er ikke lenger verdens rikeste

Amazon-grunnlegger Jeff Bezos har lenge tronet på toppen av Forbes liste over verdens rikeste mennesker, men har nå blitt overgått av franske Bernard Arnault.

Bezos staret Amazon i 1994, og det har siden det utviklet seg til et av verdens mest verdifulle selskap. Aksjen falt imidlertid kraftig forrige uke da selskapet offentliggjorde tall for andrekvartal, noe som på én dag ga et nettotap på 123 milliarder kroner, ifølge E24.

Bezos står i skrivende stund oppført med 194.4 milliarder dollar ifølge Forbes, og er dermed på andreplass over verdens rikeste mennesker. Til tross for forrige ukes fall har formuen til Bezos vokst i løpet av året, da Amazon-aksjen er opp 5,64 prosent så langt i år.

Arnault på topp

Mannen som nå troner på toppen av verdens rikeste er franske Bernard Arnault.

Arnault er største eier av LVMH-konsernet, som har en bred portefølje av luksusselskaper. Kjente merkevarer som Louis Vuitton, Tiffany & co, Moet, Hennessey og YSL eies av konsernet, sammen med flere titalls andre selskaper.

Aksjen har vært en børsvinner så langt i år, og er opp over 36 prosent så langt. Med dette har Bernard Arnault en formue på svimlende 199.8 milliarder dollar.

Videre på listen

På tredjeplass på Forbes sin milliardær-liste finne vi Tesla-grunnlegger Elon Musk, med en formue på 184.4 milliarder dollar. Etterfulgt finner vi Bill Gates, og deretter Mark Zuckerberg.

De ti rikeste menneskene i verden er vedlagt under.