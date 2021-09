Frykter Rødt er blitt for mainstream

– Den andre årsaken er politisk. Jeg tror dette er et valg der flere parter har feilkalkulert hva ungdom er opptatt av. Mange av sakene Rødt har eierskap til, som gratis tannlege og at vi er mot eksport av kraft til utlandet og havvind, er ikke så tett på ungdom. Der har FpU tjent på å si «fuck nynorsk», mener RU-lederen.

Hun tror Rødt har fremstått som for like de andre partiene, slik som i klimaspørsmålet. Også der har motstander FpU skilt seg ut.

– Der åtte av ni partier svarer at de er mot olje og for klima, har FpU tjent på å være tydelige i oljepolitikken sin, mener Bekkhus.

– Har partiene mistolket hvor opptatte unge er av klimaendringer?

– Jeg tror ikke man bør redusere unge til å bare bry seg om klima og skole. Mange elever på videregående bryr seg om andre ting også, som hvor vi skal etter coronakrisen, sier hun.

Ingen revolusjon

Under Rødts landsmøte i 2019 ble deler av partiprogrammet endret. Blant annet ble det enighet om å ikke lenger prate om borgerskapet, men heller kapitalistklassen. Også formuleringen som er blitt tolket i retning av en væpnet revolusjon ble tatt ut, og erstattet med «I møte med maktmisbruk ovenfra er folkelig, demokratisk organisering nedenfra svaret.»

Nå frykter Bekkhus Rødt er blitt for mainstream.

– Jeg lurer på om vi i for stor grad prøver å være spiselige. Vi er jo et annerledesparti, og sier nei til å gå inn i regjering hvis det blir et skifte. Kanskje vi burde vært tydeligere på det, sier hun.

– Burde dere med andre ord vært mer ekstreme i meningene deres?

– Vi skulle nok ikke løpt rundt og ropt «revolusjon», men vi kunne for eksempel vært tydeligere på at kapitalismen er skyld i klimakrisen og at skolen må utformes annerledes for å gjøre den mer inkluderende, mener RU-lederen.

– Men jeg er veldig stolt av at vi, etter halvannet år med pandemi, har klart å gjennomføre et skolevalg der vi havner over sperregrensen. Og selv om valgresultatet er svakere, har vi vervet veldig mange nye medlemmer. Det å bygge bevegelsen er viktigere for oss enn selve valgresultatet, påpeker Bekkhus.