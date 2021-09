Flere rike vil pensjonere seg tidlig

Ifølge en undersøkelse skriver CNBC at to tredjedeler av rike forretningsfolk fremskyndet pensjonplanene som følge av coronaviruset. Med rike definerer undersøkelsen mennesker som har minst fem millioner dollar i investerbar formue.

Undersøkelsen ble gjennomført i juni av Clarfeld Citizens Private Wealth, som er tilbyder av banktjenester og formueforvaltning for mennesker med stor formue.

Clarfeld skriver til CNBC at majoriteten svarte at pandemien har ført til at de i større grad verdsetter familie og tid. – De har revurdert prioriteringene sine, og kanskje blitt mer opptatt av moralske aspekter ved livet, skriver Joannie Bozek i Clarfeld.

Skatt

Usikkerhet rundt skatt blir også pekt på som en årsak til resultatet. President Joe Biden har kommet med forslag om å øke ulike skatter, blant annet høyere inntektsskatt for de med høy inntekt.

Det fremgår også av undersøkelsen at fler ønsker å la familiemedlemer ta over forretningen, der 88 prosent svarte at de ønsker at ektefeller, barn eller barnebarn skal arve selskapet.

Til slutt konkluderte undersøkelsen med at flere vurderer å flytte enn før pandemien, der to tredjedeler av deltakerne svarte at de hadde flyttet forretningen minst én gang i løpet av coronaperioden. Hovedårsaken er utvilsomt skatt, der 34 prosent svarte at de hadde flyttet grunnet skattemessige årsaker.