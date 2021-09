Nye tall avslører mindre fattigdom i USA

Ifølge CNBC viser en rapport utarbeidet av U.S. Census Bureau at fattigdommen i USA sank kraftig fra 2019 til 2020, fra 11,8 til 9,1 prosent. Fattigdomsgrensen for en familie på fire var på 26.496 dollar i 2020, opp fra 25.750 i 2019.

Det skal imidlertid påpekes at ved beregning av inntekt har undersøkelsen inkludert statlig støtte forbundet med coronapandemien, noe som trolig kan forklare noe av nedgangen.

Fattigdomstallene for 2020 er de laveste siden målingen begynte i 2009, og det er i tillegg første gang fattigdomsrate inkludert statlig støtte har vært lavere enn den generelle fattigdomsraten.

Forsikringsfordeler

Undersøkelsen konkluderte med at forsikringsfordeler knyttet til arbeidsledighet forhindret om lag 5.5 millioner mennesker fra å havne under fattigdomsgrensen. Samtidig bidro økonomisk støtte fra staten til at over 11 millioner mennesker holdt seg over grensen.

Amerikanske myndigheter bidro med økonomisk støtte til enkeltpersoner to ganger i løpet av 2020. Den første kom på 1.400 dollar i april, mens den andre var på 600 dollar og ble utdelt i desember.