Alan Walker med kraftig inntektsfall – tjente 19 millioner

Ifølge årsregnskapet til Alan Walker AS, som er heleid av artisten Alan Olav Walker, fikk superstjernen et resultat etter skatt på over 19 millioner kroner i 2020. Dette var en bratt nedgang fra 29 millioner i 2019.

Resultat før skatt endte på om lag 25 millioner, sammenliknet med 39 millioner i fjoråret.

Omsetningen endte på 49 millioner kroner, noe var ned fra over 96 millioner året før.

Til tross for det kraftige fallet i omsetningen minsket kostnadene i selskapet med om lag 33 millioner kroner.

Videre fremgår det av regnskapet at det delt ut et tilleggsutbytte på 16 millioner kroner.