Bill gates, som ifølge Forbes er verdens fjerde rikeste mann med en formue på svimlende 139 milliarder dollar, har store planer for det kommende året.

Det største målet er at han vil sørge for at verden unngår fremtidige pandemier. Ifølge CNBC skriver Gates at fremtidige pandemier er en av de største samfunnstrusselene vi står overfor i dag.

– Vi kan ikke gjenoppleve lidelsen fra de siste to årene. Verden hadde en sjanse til å investere i løsninger som ville forhindret Covid-19, men vi tok den ikke, skriver Gates.

For å bidra til å løse problemet har fondet Bill and Melinda Gates Foundation investert tungt i medisinteknologi de siste årene.

Tillitsproblem

Gates skriver videre at utfordringer som klimautslipp er noe verden i større grad må jobbe mot å løse i det kommende året.

Imidlertid mener Gates at mangel på tillatt i samfunnet gjør det vanskelig å løse globale problemer som klimakrisen. Ifølge Edelmans tillitsindeks har en studie på 33.000 mennesker fra 2021 vist at om lag 40 prosent av amerikanere har mistillit til myndighetene i landet.

– Dersom mennesker ikke stoler på myndighetene, vil de heller ikke støtte endringer for å løse globale problemer. Og når store kriser fremtrer, vil de sannsynligvis ikke støtte oppunder retningslinjer som er essensielle for å komme seg gjennom stormen, skriver Gates.

Tror på ny pandemi

Ifølge flere eksperter vil verden om ikke lenge stå overfor verre pandemier enn den vi er i, skriver CNBC. Ifølge Gates er det derfor viktig at både politikere og innbyggere går sammen om å ruste samfunnet for dette, før det forsvinner fra folks prioriteringsliste.

– Det er på tide at vi lærer av våre feil og ta grep for å forhindre den neste forferdelige pandemien. Jeg håper mange vil stille seg bak dette, og jeg er vil bruke både tid og penger for å bidra, avslutter Gates.