Har du opplevd å ha kjøpt et møbel du ikke får gjennom inngangsdøren hjemme? Heldigvis kommer møbler også i flate pakker.

Verre er det da kanskje om du bygger en seilbåt i superklassen, som er 106 meter lang, 15 meter bred og har tre store master, hvor den høyeste rager 127 meter over havoverflaten.

Er skipet for stort for å forlate verftet og seile til havs, har man et problem.

Demonterer historisk bro

Amazon-grunnlegger Jeff Besoz har bestilt en yacht fra nederlandske Oceanco. Foreløpig har ikke skipet fått et offisielt navn, men det bygges etter samme lest som seilyachten «Black Pearl», som Oceanco levert en annen kunde i 2018.

Verftet ligger i Rotterdam, som har en av Europas mest trafikkerte havner og største havneinfrastrukturer.

I den kjente byen finnes det også en ikonisk bro som heter «Koningshaven», eller «De Hef» på folkemunne.

Broen er et landemerke i Rotterdam, og spennet rager 40 meter over vannflaten. Men det ikke høyt nok for Besoz’ nye flytende luksusfarkost.

Siden yachter ikke leveres i flate pakker som møbler, må man finne på noe annet. Løsningen er å demontere den snart 100 år gamle broen, og montere den sammen igjen når Besoz har forlatt havneområdet.

Skaper arbeidsplasser

Det er hverken en enkel eller billig affære, men når man er en av verdens rikeste mennesker, så kan man koste på seg det meste. Yachten alene skal ifølge The Times koste 430 millioner euro, over fire milliarder kroner.

Nå har de lokale myndighetene i Rotterdam sagt ja til Bezos’ ønske om å demontere broen, så han kan seile forbi. Vedtaket splitter befolkningen i Rotterdam.

Noen mener den 58 år gamle gigamilliardæren ødelegger en kulturskatt. Andre mener demonteringen kan forsvares, siden Besoz yachtprosjekt sikrer arbeidsplasser i Rotterdam og dermed er bra for byens økonomi.

KOSTBAR LUKSUS: Ifølge The Times er Bezos' yacht i samme klasse som «Black Pearl», som Oceanco leverte en kunde i 2018. Foto: OCEANCO YACHT

Overlevd mot alle odds

De Hef ble bygd i 1927 og var beregnet for tog på vei til og fra havneområdene. Høyeste punkt er 65 meter, og broen ble ødelagt under andre verdenskrig. Men broen ble gjenoppbygd.

I 1993 stanset togtrafikken over broen, og det ble vedtatt å rive den.

Men en vernekampanje igangsatt av lokalbefolkningen sørget i stedet for at broen ble restaurert, og beskyttet mot rivning fremtiden

Det er dette vedtaket motstanderne av Bezos’ demonteringsplan nå mener blir brutt.

Arbeidet med demonteringen starter i sommer.