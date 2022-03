KrF-leder svarte med å påpeke at det var uforståelig at Den norske kirke ikke var inkludert.

– Er det aktuelt å komme lettelser i avgiftene på strøm og drivstoff i stedet for å komme med pakker til den ene næringen etter den andre?

– Vi har jo lettet avgiftene på strøm allerede, og sikringsordningen har vært laget for å dempe utslagene for folk. Så vi har brukt den økonomiske politikken aktivt, nettopp for å dempe de voldsomme utslagene vi ser som følge av den voldsomme uroen rundt oss i Europa. Og det har vi i Norge klart med hell.

– Lønnsoppgjøret er i gang i disse dager. Hva er din appell til partene?

– Lønnsoppgjøret foregår mellom partene. Det som er fint i Norge, er at man over tid har hatt en ansvarlighet i oppgjøret. Det har gjort Norge til et godt organisert land over tid. Jeg tror ikke jeg skal komme med appeller. Det ansvaret kjenner partene veldig godt selv.

– Helt uavhengig

Norges inntekter fra salg av olje og gass kan bli på hele 1.750 milliarder kroner i år som følge av økte priser, viser anslag Dagens Næringsliv har gjengitt.

I tillegg strømmer pengene inn: Fra ventede utbytter i Equinor, Petoro, ordinær petroleumsskatt og fra moms og avgifter på strøm og drivstoff.

Forrige uke kunngjorde regjeringen at den setter av 2 milliarder kroner for å avhjelpe den humanitære situasjonen i Ukraina.

– Statskassen renner over med penger. Bør Norge gjøre mer overfor Ukraina?

– Det er helt uavhengig, svarer Vedum.

– Uansett om oljeprisen hadde vært høy eller lav, ville Norge ha vært et rikt land. Men regjeringen har vært ute og varslet økt humanitær bistand i nærområdene, svarer Vedum.

– Vi har bidratt på en rekke områder. Vi har fryst oljefondets eiendeler i det russiske markedet, og vi gjør en rekke tiltak, men det er uavhengig av om man tjener mer eller mindre penger nå.