Indikasjon på tvungen arbeidskraft i elbilproduksjon

CNBC skriver onsdag at det kinesiske gruveselskapet Xinjiang Nonferrous Metal Industry er arbeidsgiveren til flere hundre Uyghurer, en etnisk minoritet i Kina, gjennom det som de selv beskriver som et arbeidsoverføringsprogram.

Gjennom programmet blir Uyghuruene, sammen med andre etniske minoriteter, satt til å gjøre diverse industrijobber, eksempelvis mineralutvinning.

Det amerikanske utenriksdepartementet har tidligere uttalt at disse arbeiderne kan utsettes for å bli brukt som tvungen arbeidskraft. Det har også blitt skrevet at arbeidsprogrammene brukes for å underbygge minoritetenes religion.

Brukes i elbilsektoren

Xinjiang Nonferrous Metal Industry utvinner og produserer mineraler, inkludert litium, nikkel og kobber. Selskapet eksporterer disse mineralene til land som USA, Tyskland, Storbritannia og Japan.

Disse mineralene er essensielle i produksjonen av elbilbatterier. Rapporten indikerer at den kinesiske gruvegiganten kan drive handel med flere tusen selskaper, deriblant bilselskaper som produserer elbilbatterier.

På bakgrunn av indikasjonene i rapporten gjennomførte USA en ny reform som skal sørge for at varer som er produsert med tvungen arbeidskraft ikke inntrer det amerikanske markedet.