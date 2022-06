Luksusklokker knuser kryptovaluta

Over flere år har andrehåndsmarkedet for luksusklokker opplevd enorme prisøkninger. Subdial 50-indkesen viser prisutviklingen til de 50 mest omsatte luksusklokkene i verden, og bare i perioden 1. januar 2022 til 15. mars 2022 viste indeksen en prosentvis avkastning på 35 prosent.

Merkene det er snakk om er i hovedsak Rolex, Patek Philippe og Audemars Piguet, med populære modeller som Daytona, Submariner, Datejust, Nautilus og Royal Oak.

Nå viser indeksen imidlertid at prisoppgangen kan være i ferd med å ta slutt. De siste dagene har indeksen falt med over 6 prosent, og kun syv klokker, av merke Rolex, har opplevd prisoppgang i perioden. Den største nedgangen gjelder Audemars Piguet Royal Oak referanse 15202ST ned 11,7 prosent.

Reflekterer etterspørselen

På andrehåndsmarkedet har de aktuelle modellene blitt omsatt for langt over utsalgsprisen. Det har blitt påpekt at den høye prisen reflekterer den faktiske etterspørselen etter klokkene. Dette underbygges av det faktum at de mest etterspurte modellene ofte er svært vanskelige å få kjøpt på førstehåndsmarkedet.

– For enkelte modeller har det vært store prisoppganger, og prisene reflekterer kanskje den underliggende etterspørselen etter klokkene, skriver Ross Crane, en av menneskene som utarbeider Subdial50 indeksen, til Bloomberg.

Foran krypto

Til tross for siste tids nedgang er indeksen opp 35 prosent de siste 12 månedene. Det betyr en større avkastning enn i andre investeringsobjekter som gull, vintage biler og mange av de store kryptovalutaene, der bitcoin har sunket med 40 prosent over perioden.

Etterspørselen etter luksusklokken eksploderte under pandemien, da mange satt mye hjemme med penger tilgjengelig.

Nå, med usikre tider i aksje- og kryptomarkedet, har flere klokkeinvestorer begynt å selge.

Individuelle indekser for merkene Rolex, Patek Philippe og Audemars Piguet viser nedgang de siste 30 dager på henholdsvis 8,4, 7,1 og 7,7 prosent. De eneste av de store merkene som har hatt en positiv prisutvikling er Cartier og IWC, med oppgang på henholdsvis 0,2 og 1 prosent.