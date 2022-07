– Jeg har hatt muligheten flere ganger til å ha han i podcasten min. Jeg har sagt nei hver gang. Jeg vil ikke hjelpe han, og jeg er ikke interessert i å hjelpe han.

Overnevnte skriver podcast-guruen Joe Rogan til Marketwatch. Podcasten det er snakk om er The Joe Rogan Experience, som er en av verdens mest hørte podcaster.

Den tidligere amerikanske presidenten ble et av temaene da Joe Rogan deltok på en annen Podcast, Lex Fridman podcast. Han sier at han ikke er en Trump-supporter på noen som helst måte, og at han tror hans presidentskap vil gå ned i historien som en «rar» periode.

Demokrat

Rogan beskrev tilbake i 2020 hvordan han ser på politikk. – Jeg har aldri stemt høyre-orientert i hele mitt liv. Jeg stemmer på demokratene, og jeg stemmer selvstendig, uttaler han. Rogan var en stor supporter av Bernie Sanders da han forsøkte å bli president.

Podcast-guruens politiske meninger i konflikt med flere av lytterne hans. Meningsmålinger har vist at om lag 46 prosent av lytterne identifiserer seg som republikanere, mens om lag 23 prosent identifiserer seg som demokrater.